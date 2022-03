Vecinos de Sajonia, hartos de los robos

Vecinos de la calle Nuflo de Chávez entre Capitán Aranda y Oriuela del barrio Sajonia de Asunción denuncian los constantes robos domiciliarios. Muchos delincuentes frecuentan la zona y aprovechan cualquier descuido. Este jueves nada más, en horas de la tarde, circuito cerrado captó el momento en que un hombre ingresó a una vivienda, rompió el cable del comprensor y llevó el cobre en una bolsa. No es la primera vez que ingresaron a esa casa en particular y el propietario hasta habla de miedo, pues no sabe cómo reaccionará el delincuente si llega a ser observado por el dueño de la vivienda.