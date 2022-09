Incendio mortal en TSJE: fiscalía recuperó el rack, pero falta el disco duro del circuito cerrado

En el día después del incendio, Giovanni Grisetti, uno de los integrantes del equipo fiscal que debe resolver el origen de las llamas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encontró el soporte donde estaría el equipo del circuito cerrado. El sistema recuperado es el rack, pero no se pudo obtener aún el disco duro y el DVR, sostuvo.

“El lugar está totalmente afectado por el fuego; las paredes, escaleras internas, baños y pasillos con peligro de agrietarse más o caída del pilar, pues los concretos se están resquebrajando”, dijo. Incluso una pequeña parte de la estructura cayó sobre un interviniente, pero no fue nada grave, indicó.

Sobre el disco duro no se sabe si se quemó o no, pues no pudieron avanzar por recomendación de los bomberos, debido a que hay pequeñas llamas o posibles nuevos daños materiales.

En ese soporte del circuito cerrado se almacenó un vital contenido y de importancia, para dar un panorama de cómo se habría iniciado el fuego, manifestó Grisetti.

“No tenemos a ciencia cierta el origen del incendio”

Consultado con base en el testimonio de más de 50 funcionarios y la hipótesis preliminar que maneja sobre el origen del incendio, el agente fiscal mencionó que hay aún varias líneas investigativas abiertas.

Noticia en desarrollo.