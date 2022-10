Fiscala no incautó celular de abogado que pretendía cheque de caso Ramón González Daher

Alma Zayas afirmó en ABC AM 730 que no procedió a incautar el teléfono celular del abogado imputado José León Ávalos porque no lo creyó necesario. Sí, aseguró que ordenó varias diligencias para saber quién le habría pedido que contacte con Nestor Zarate, que también está imputado para obtener un cheque del caso Ramón González Daher.

Ambos están procesados por el caso de un supuesto intento de hurto de un cheque del juzgado del juez Rolando Duarte. León Ávalos está imputado por presunto soborno agravado en calidad de instigador y Zarate procesado por soborno.

A criterio de la investigadora solo bastó con tener el celular de Zarate y ver por otro camino el origen de la intención de sacar el cheque de ese juzgado. Reveló que en la declaración indagatoria, el abogado detenido sostuvo que lo conocía a Zarate por trabajos anteriores.

Fiscala confirmó quién firmó el cheque

Zayas dijo que Lucy Arza Huerta es la firmante del cheque del caso RGD y que el monto era de U$S 59.500. Entre otros datos que soltó la agente fiscal admitió que no sabe aún por qué buscaban ese cheque en específico.

En torno a este nuevo capítulo de la novela González Daher, la fiscala manifestó que no descarta que hayan más personas involucradas, pero de momento, León y Zarate son los únicos imputados. Zayas sospecha que el objetivo era meramente sacar el cheque o lo querían para presentar en otra causa.

Investigadora solicitó prisión preventiva, pero no fue así

Ante la gravedad del hecho, Zayas creyó junto al otro fiscal Osmar Legal, que era importante que el juzgado les imponga a Zarate y León la prisión preventiva. Sin embargo, para el abogado procesado se ordenó el arresto domiciliario y para el funcionario judicial libertad ambulatoria, pero con prohibición de acercarse al Palacio de Justicia.

“Solicitamos la preventiva porque existen otros cheques que están deambulando. Es un hecho bastante grave”, se reafirmó la fiscala.

