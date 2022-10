Desalojaron a indígenas que ocupaban inmueble en Nueva Toledo

Esta mañana, unos 400 uniformados, acompañados de un helicóptero, realizaron el desalojo de un inmueble de 2.400 hectáreas, pertenecientes a la estancia Santa Amalia de la Colonia Margarita del distrito Nueva Toledo. Los ocupantes eran unos 100 nativos quienes supuestamente están depredando los bosques de la zona para el tráfico de rollo y la producción ilegal de carbón.

El jefe de la Dirección departamental de la Policía Nacional, comisario Luis Goiburú, manifestó que a través de un trabajo de inteligencia constataron que existen unas 30 viviendas precarias ocupadas por unos 80 a 100 nativos. Aseguró que en varias ocasiones llegaron al sitio para intentar mediar con los mismos, pero hubo resultados positivos.

El operativo estuvo siendo encabezado por la fiscal de la ciudad de Caaguazú, Norma Salinas, quien solicitó el desalojo en el lugar.

Los indígenas se dedicaban a la supuesta explotación ilegal de los bosques de la zona, producción ilegal de carbón y tráfico de rollos. Supuestamente se asentaban en la propiedad y explotaban los bosques. Este fue el cuarto desalojo en el lugar para lograr sacar a estas persona, quienes se resistieron por lo que hicieron uso de la fuerza. Hubo 11 detenidos y tres policías heridos con machete y foisas.

“Vinimos a amparar todos los derechos inherentes a esto. Hay una denuncia de invasión del año 2014 de la propietaria. Ya corroboramos con Catastro y evidentemente es propiedad privada. Los vamos a trasladar a otra comunidad en la que puedan estar bien. Son de la etnia Avá Guaraní, 45 son, de los cuales 30 son adultos y el resto son niños”, indicó Carlos González, asesor del INDI.

“Se estaba talando árboles”

Por su parte, Luis Goiburú, jefe de la dirección departamental de la Policía Nacional, señaló: “Se estaba cometiendo tala de árboles. Se tuvo que agotar todas las instancias para tratar con los indígenas. Tuvimos el apoyo del INDI y Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Personal femenino se encargó de tratar con las mujeres y niños y a los hombres se le tuvo que aprehender porque estaban muy belicosos, respondieron con bomba molotov y machetazos contra los policías”.

A su vez, Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, manifestó: “Había una denuncia, vinimos a dialogar con los nativos. Buscamos el diálogo pacíficos. En un momento fue muy difícil porque ellos pusieron niños al frente y eso está muy mal. Dialogamos hasta que se destrabó la situación y pudimos ingresar”.

La fiscal de Caaguazú, Norma Salinas, confirmó que en el lugar se estaba talando árboles y se fabricaba carbón de forma ilegal.

“Nos constituimos hasta este lugar porque existe una denuncia de invasión del año 2014. Vinimos a verificar la situación de esta tierra y vimos que las supuestas viviendas no tienen cama, no tienen colchón y las personas no habitan aquí. Hay cultivos pero no sabemos a quién pertenece. Hay un grave daño ambiental porque hay hornos de carbón, que están prohibidos porque es delito ambiental, también hay bolsas y bolsas de carbón”, explicó.

“Cuando intentamos conversar con estas personas, ellas tenían foisas, machetes y bombas molotov en malo, con los que agredieron al personal policial”, afirmó.

No quisieron ir a otra comunidad

De acuerdo al último informe, el INDI le ofreció alojamiento en una comunidad indígena que está a unos 5 km del lugar, pero los mismos rechazaron este lugar y prefirieron quedarse frente al inmueble del que fueron desalojados, junto a otro grupo de supuestos campesinos sin tierra.