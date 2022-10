Fiscalía tiene dudas sobre por qué murió un jubilado que fue supuestamente asaltado

Ernesto Florentín Núñez, de 61 años, falleció por una estocada en el pecho ayer en la ciudad de Limpio. De acuerdo al relato de la esposa, su marido, que era un comerciante jubilado, estaba dentro de una de las habitaciones de su vivienda.

Cerca de las 20:00, cuando Elva Rosa Mereles, iba a llavear el portón de acceso aparecieron varios delincuentes y con cuchillo en mano ingresaron a la fuerza solicitando dinero. Al ingresar se apoderaron de G. 300 mil, según el relato de una vecina que comentó el caso a ABC.

Antes de retirarse, los ladrones le dieron una puñalada a Florentín Núñez, quien fue derivado hasta el hospital de la ciudad donde se produjo su deceso.

Fiscalía interrumpió velorio y ordenó autopsia

Ante las dudas que se generaron por el caso y la versión de la ahora viuda, el fiscal Rubén Moreno ordenó una autopsia al cuerpo de la víctima fatal.

De acuerdo al relato de la vecina, los hijos habían reclamado y dudado de su madrastra. Lo mismo sostuvo el investigador, que comprende la rabia de los hijos. Ernesto Florentín Núñez había tenido otra pareja anteriormente.

En contacto con ABC, el agente fiscal dijo que la policía analiza las imágenes del circuito cerrado de la zona, para ver si coinciden con la versión de la esposa con lo que se pueda ver.

Ramos quieres cerciorarse si las declaraciones se ajustan o no a la realidad y si el hombre, que habría reaccionado contra los ladrones, tiene o no otras lesiones. Detalles de los resultados aún no se tienen.

