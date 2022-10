Policía de Asunción reportado como desaparecido estaba “de visita” en casa de una mujer en Itapúa

Todo el aparato policial se puso en marcha para la búsqueda del colega, sobre quien pendía un operativo de “búsqueda y localización de persona”, tras la denuncia realizada por su concubina, Alicia Noemí Brizuela Caniza (34) de que el mismo había desaparecido y no tenía noticias suyas desde el 5 de octubre pasado.

El agente policial también se encontraba con paradero desconocido para la propia unidad en la que presta servicios, la comisaría Tercera Metropolitana, de la cual se ausentó sin aviso, y no concurrió a sus turnos de guardia desde el día 2 de septiembre y las sucesivas fechas hasta la fecha 10 de octubre, según un informe interno de la Policía, de fecha 11 de octubre, dirigida al director de la Policía Nacional en el departamento Central, Com. Gral. Insp. Osvaldo López Alfonzo.

Mediante una tarea de inteligencia, agentes de Investigaciones de Itapúa, a cuyo frente se encuentra el comisario principal Karim Correa, lograron ubicar el automóvil del policía “desaparecido”, un Toyota modelo Premio año 2022, chapa BUZ-448, en una vivienda del barrio Itá Paso, propiedad de Arturo Demeiro, en las afueras del centro de la ciudad.

Tras un allanamiento del lugar, el martes, encontraron al policía sano y salvo disfrutando de una “luna de miel” con una joven cuya identidad no fue suministrada. El agente no dio explicaciones de su desaparición, al menos no trascendió públicamente lo que dijo a sus pares en el momento del hallazgo.

Todo lo que se pudo saber es que se encontraba parando en casa de un amigo, quien desconocía que su alojado estaba siendo buscado intensamente por la policía.

Ahora el policía, además de enfrentar la situación ante su concubina, será sometido a sumario administrativo interno en la Policía Nacional, por haber abandonado su lugar de trabajo durante tantos días sin comunicar.