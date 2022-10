Desbaratan esquema de facturas falsas que movió más de G. 25.000 millones

Un esquema delictivo que se dedicaba al uso de facturas falsas fue descubierto por órganos de investigación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y por el Ministerio Público.

Los fiscales Alma Zayas y Silvio Corbeta allanaron la oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda en el marco de la investigación de la utilización de facturas de dos personas de escasos recursos. Un funcionario de dicha cartera está siendo investigado pues sería uno de los miembros de la red corrupta.

En conferencia de prensa tanto Zayas como el viceministro de la SET, Óscar Orué explicaron que la alarma se encendió cuando vieron que una factura, a nombre de un hombre que es albañil, llegó a facturar desde el 2016 al menos G. 24.000 millones. También cuando vieron que una mujer que tuvo que viajar a Chile facturó por G. 1.600 millones.

Facturas falsas: así llegaron hasta varias empresas y al funcionario de Hacienda

Mediante averiguaciones de las autoridades con el albañil y la mujer que por problemas de salud y económicos viajó a Chile por la salud de su hija, se llegó hasta el funcionario de Hacienda.

El albañil tuvo contacto con el empleado público pues necesitaba un Registro Único de Contribuyente (RUC) porque quería ofrecer sus servicios en la costanera en zona de Cambyretá en Itapúa. El afectado alegó que no tenía la capacidad económica de investigar si se utilizaba o no de manera correcta su factura.

La mujer de la que también usaron su factura estaba en desconocimiento sobre lo que ocurría. Orué confirmó que existirían unas 73 medianas y grandes empresas que facturaban con facturas ajenas.

Para no entorpecer la investigación no se dio a conocer la identidad del funcionario identificado y más adelante habría imputación de acuerdo a lo que la fiscala disponga. Sería por declaración falsa y producción de documentos no auténticos. No se descarta que hayan otros funcionarios estatales metidos en esta rosca.

Noticia en desarrollo.