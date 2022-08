Aduanas comenzará a sancionar a quienes hagan autofacturas o falsificaciones

El responsable de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, explicó que cuando hay movimiento grande del comercio en áreas como, por ejemplo, la electrónica, hay empresas que también tienen sus empresas en Estados Unidos y que se hacen facturas a sí mismos.

Por otro lado, dijo Fernández, también hay mucha falsificación de facturas, “pero lo que esta gente no sabe es que tenemos cinco años para investigar, y además tenemos un acuerdo con Estados Unidos; entonces las facturas reales existen. Nosotros vamos a hacer una investigación retrospectiva y todos los que hayan cometido estos hechos no están libres de ser sancionados drásticamente”, afirmó el funcionario.

“Se hace para subvalorar”

Fernández explicó que la cuestión de las facturas falsas o autofacturas se hace para subvalorar o declarar otro tipo de mercaderías.

No obstante, esperan que estas investigaciones que están empezando a hacer, generen un efecto disuasivo en comerciantes que tengan la intención de cometer actos ilícitos en sus facturaciones.

El director señaló que tienen problemas porque el movimiento es muy dinámico y las facturas no necesariamente tienen la certeza de ser legales.

El negociado de los vehículos europeos en desuso

“Estamos esperando el reporte oficial de inteligencia y tenemos facturas que vienen a veces con vehículos europeos, que tienen más de 10 años en Europa y ya están para ir al basurero, pero se traen acá, se compran a un precio muy bajo y acá se le aplica un valor referencial”, detalló el director de Aduanas.

Detalló que muchas facturas que traen y no corresponden ya están denunciadas y se está trabajando con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad).

Fernández comentó que los que intentan adulterar facturas en muchas ocasiones cometen los errores más burdos. “A veces, por ejemplo, mezclan los idiomas, el teléfono no es el que corresponde, cometen errores, y también generan sospecha por los valores. Hacemos comparativos de valores de productos similares y en un control cruzado encontramos que uno compró por US$ 20.000 y otro por US$ 5.000″, ejemplificó Julio Fernández.

Asegura que recaudaciones aumentaron

Con respecto a los casos de complicidad interna dentro de la Dirección de Aduanas para favorecer al delito de contrabando, Julio Fernández aseguró que corrigieron mucho esa área, “por eso las recaudaciones son cada vez más altas a pesar de la situación complicada”.

Resaltó la necesidad de invertir en tecnología para el combate al contrabando, y en este mismo sentido, contó que está por llegar un escáner de Francia, producto de cooperación internacional.

Con el esquema de escáneres, Fernández dijo que la meta es llegar a controlar 45.000 contenedores que salen hacia Europa, y por ende, el 90 % de la carga contenerizada que genera riesgo.

Imágenes serán compartidas con la Senad

“Además, las imágenes queremos compartirlas con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía, y estas imágenes estarán en la nube, para que los países receptores de esa carga puedan ver si esta salió limpia, y si se llega a contaminar, vamos a poder comprobar que no se contaminó en Paraguay”, puntualizó el titular de Aduanas.