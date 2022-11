Asalto a conductor de Bolt: “por el cuello me pusieron el cuchillo. Me jugó a matar”

Richard Gabriel Peralta, de 37 años, fue detenido en el barrio San Felipe, de Ricardo Brugada, tras una persecución luego de que hiriera a un conductor de la plataforma Bolt con un cuchillo durante un asalto.

Denis Acosta, la víctima, relató los momentos de terror que vivió durante el violento asalto en el que resultó con una herida en la mano.



“Por el cuello me pusieron el cuchillo. Me jugó a matar. Pedía plata y mi celular. Le entregue mi celular pero cuando le vi al patrullero me pelee con él y recupere mi celular. Plata lo que trescientos mil por ahí me sacó y no recuperé más”, contó Acosta.

Los agentes de la patrullera que pasaron por el lugar en el momento del asalto, se percataron de lo que estaba sucediendo, por lo que intervinieron.



Uno de los criminales logró escaparse con G 300.000 según consta el acta policial, mientras que el otro fue capturado con un cuchillo de 30 centímetros, con filo y de fabricación casera que fue utilizado cuando abordaron el vehículo de la víctima, tras solicitar el viaje mediante la plataforma Bolt.