Una precaria vivienda fue consumida por el fuego

El hecho ocurrió en el barrio San Vicente de esta ciudad, en la vivienda ubicada sobre las calle Jesús de Misericordia y Augusto Roa Bastos, propiedad de Milagros Dejesús Báez Ozorio, de 20 años de edad, ama de casa y domiciliada en el mismo lugar.

La mujer relató que se había ausentado de la vivienda y que un vecino posteriormente le avisó que su casa se encontraba en llamas.

”Nosotros salimos, nos fuimos a cenar en la casa de mi suegra y un rato después un vecino me llamó y me dijo; tu casa se esta quemando”, comentó la víctima.

La dueña de casa cree que el incendio se produjo de manera intencional, por que según le dijeron, no hay rastros de que haya sido un cortocircuito.

Aseguro que pertenece a una familia de escasos recursos y que no tienen enemigos en el barrio. “Ya nos preguntaron si teníamos enemigos en el barrio y respondimos que no tenemos, nosotros somos una familia humilde, trabajadora, y no conocemos la maldad”, expresó.

Comentó que el fuego rápidamente quemó totalmente la habitación de cuatro metros por cuatro, de material cocido, con techo de tirantes de madera y teja francesa. Afirmó que no hubo tiempo para sacar y defender las cosas.

La víctima dijo que dentro del dormitorio contaba con varios electrodomésticos, como un televisor, una radio y un ventilador de pie. Había además un ropero de dos cuerpos, ropas varias, una cama de madera con colchón y documentos varios que fueron consumidos completamente.

Agregó que fueron los vecinos que dieron aviso a la policía y a los Bomberos Voluntarios de la primera Compañía Departamental, quienes llegaron y procedieron a sofocar el incendio y realizaron el enfriamiento del lugar.

La causa probable del incendio se desconoce hasta el momento y no hubo personas lesionadas. El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno David Cabral, quien tendrá a su cargo la investigación para determinar la causa del siniestro.

Acude a la solidaridad

La víctima del incendio Milagros Dejesús Báez Osorio, comentó que se quedó con la ropa que tenía puesta y pidió la ayuda solidaria a la ciudadanía para volver a construir su casita.

“Acudo a la solidaridad pilarense para que me ayuden con un poco para volver a construir mi casita, me quedé sin nada y con la única ropa que llevo puesta, les agradeceré eternamente, dijo la joven.