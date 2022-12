Caso Javier Ibarra: arresto domiciliario para empleada del exfiscal

El juez penal de garantías de la ciudad de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, ordenó el arresto domiciliario para Aida María Villalba, quien se desempeñaba como empleada doméstica del exfiscal antidrogas y antisecuestro y exviceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra, quien fue hallado muerto a las 7:00 del 25 de noviembre, en su domicilio de esta ciudad.

La joven cumplirá dicha medida en la vivienda ubicada en el barrio Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo, donde siempre declaró como su domicilio, según informó a ABC el abogado Avelino Britos, quien ejerce la defensa de Aida Villalba. Así también, se ofreció como fianza personal a la mamá y hermana de la procesada por hurto especialmente grave.

Durante la audiencia de revisión de medidas, la Fiscalía acompañó el pedido de la defensa sobre que se le otorgue a la mujer el arresto domiciliario, pues al imputarla y al realizar su petitorio había solicitado tal medida.

Aida Villalba cumplía prisión preventiva ya en la cárcel de mujeres del Buen Pastor desde el sábado, medida cautelar que le había impuesto la jueza penal de garantías de Limpio, de la oficina de atención permanente, Elsa Ydoyaga.

Lea más: Caso Javier Ibarra: prisión para empleada de exfiscal

Sospechosa en el caso de la muerte de exfiscal

Para la Fiscalía, representada en este caso por los fiscales Gerardo Mosqueira, Julio Ortiz y Andrés Arriola, Aida María Villalba es la principal sospechosa de haber hecho desaparecer el arma, que sería una pistola Colt calibre 22 LR, que debía estar en la escena donde fue hallado sin vida y con un orificio de bala en la cabeza el exfiscal Javier Ibarra.

Además, Villalba, que fue sometida al Dermotest, dio positivo en alto rango a antimonio en la mano izquierda. Este elemento alimentó más la hipótesis de que la misma habría contaminado la escena.

En una entrevista brindada a NPY, Aida Villalba brindó detalles sobre cómo se dieron los hechos el 25 noviembre, cuando halló muerto a Ibarra.

Según relató, llegó a la casa de su patrón poco después de las 07:00 y el casero, Máximo Torres, ya estaba frente al lugar. Al llegar vio que el portón principal estaba entreabierto; además, la mascota -una perrita- de Ibarra estaba jugando en los alrededores, por lo que ella la alzó e ingresaron a la casa.

Lea más: Caso Javier Ibarra: la empleada del exfiscal rompe el silencio

Hallazgo del cuerpo de Javier Ibarra

Conforme relató la mujer, el casero había llegado a la vivienda porque supuestamente la exesposa de Ibarra le había contactado porque este no le estaba contestando, por lo que él se presentó en el lugar, algo que no era extraño para ella.

En la cocina de su vivienda fue encontrado el cuerpo del exfiscal Javier Ibarra y -según asegura Aida María Villalba- no había ningún arma en el lugar y ella tampoco llegó a tocar nada ahí, atendiendo a que se encontraba sorprendida y asustada.

Lea más: Caso Javier Ibarra: hallan residuos de disparos en manos de la empleada

“Yo comencé a llorar y el señor me dijo que no toque nada. El arma no estaba en ninguna parte, solamente un celular y una caja de cigarrillos; de arma no había nada y yo en ningún momento toqué algo”, puntualizó.

En referencia a un supuesto contacto con la expareja de Ibarra, aseveró que ella no tenía ningún tipo de comunicación con la mujer e incluso manifestó que solamente la vio una vez, sin “prestarle mucha importancia”.

Como parte de su relato, la mujer comenzó a cuestionar por qué los investigadores la acusan, asegurando que jamás llegaría a cometer un acto similar. En referencia a la prueba de parafina que arrojó un resultado positivo, volvió a reiterar que ella no tocó nada en la escena, precisando nuevamente que no había ningún arma.