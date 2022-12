Ambulancia se vuelca y fallece una beba de 4 meses en Bertoni

Según los datos, la criatura identificada como MBR, una menor de 4 meses de edad, era trasladada desde el hospital de Yuty hacia el Hospital Regional de esta ciudad para ser atendida en la ambulancia, marca Toyota, Tipo Land Cruiser, chapa EAJ963, Rasp No. C-0010075, orden No.2092, que estaba al mando de Mamerto Martínez Reyes, quien también resultó con múltiples lesiones.

Igualmente resultaron con lesiones la madre de la víctima fatal, quien acompañaba a su beba, Rumilda Carolina Ramírez y el paramédico Eder Ariel Segovia Vázquez, mayor de edad con domicilio en la ciudad de Buena Vista.

El accidente ocurrió en la tarde de hoy, 15:20 horas, aproximadamente, sobre la ruta Py 08, en la zona denominada Cruce Cara Carai, distrito de Moisés Santiago Bertoni, departamento de Caazapá.

Los uniformados intervinientes no pudieron determinar en forma preliminar la circunstancia del accidente, se sabe que estaba lloviendo y la curva ubicada en la zona no es tan pronunciada, no pudieron verificar presencia de animales sueltos, ni de baches peligrosos. Las cubiertas del rodado no explotaron. Las posibles causas serían la alta velocidad y que la ambulancia no es nada estable para correr, según manifestaron.

La imprudencia bajo lluvia y en un vehículo viejo sería la probable causa del accidente, indicaron los uniformados.

El conductor Mamerto Martínez es una persona con experiencia y muy responsable según los datos proporcionados desde la ciudad de Yuty.

Otro hecho que se debe determinar bien, el motivo del traslado de la paciente, que según los primeros datos que tenía deshidratación y que a solo efecto de colocarle vía era derivada a Caazapá.