Video: denuncian profanación y hurto de cuerpos del cementerio de Areguá

Conforme a la denuncia formulada ante la Fiscalía de Luque, Librada Emiliana Sosa de Benítez y Benita Zoraida Ferreira de Sosa, ambas domiciliadas en Areguá, el pasado 17 de diciembre acudieron como de costumbre a visitar la tumba de sus seres queridos en el cementerio que está localizado en el barrio San Roque de la ciudad.

Cuando llegaron al camposanto, se percataron que los panteones donde estaban los difuntos fueron abiertos y que los féretros que contenían sus cuerpos fueron sacados del sitio donde se encontraban, para ser llevados a un lugar que hasta el momento se desconoce, según radica la denuncia.

Lea más: Profanan seis tumbas en el cementerio de Luque

“Nosotras, sorprendidas por el hecho ocurrido fuimos a hablar con el sepulturero del cementerio y sereno del lugar, lo que nos manifestó que él no sabía de lo ocurrido y que pasáramos a la Municipalidad de Areguá para averiguar”, afirmaron las denunciantes en su declaración ante el Ministerio Público.

“Grande fue nuestra sorpresa porque al llegar a la Municipalidad, en la oficina de necrópolis no nos supieron dar una explicación valedera de lo ocurrido por la profanación y desaparición de los cuerpos de nuestros difuntos. Después, quisimos hablar con el intendente, cosa que no pudimos hacer porque no nos recibió en su oficina. Por esta razón nos vimos obligadas a hacer una denuncia contra su persona y el municipio”, agregaron.

Las denunciantes presentaron como evidencias fotografías y vídeos de las tumbas profanadas, copias de los certificados de defunciones y copia de la nota dirigida al intendente Torres Fleytas.

Así también solicitaron como parte de la tarea investigativa que se libre oficio a la Municipalidad de Areguá para que informe de lo ocurrido en dicho cementerio.