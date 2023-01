“Esa imagen va a quedar siempre en mi mente”, dice esposa del abogado que sobrevivió sicariato

El abogado Gerardo Bóveda fue víctima de un ataque de sicarios el sábado pasado, cerca de las 21:00 en Pedro Juan Caballero. Junto a su esposa, la también abogada Silvina Figueredo, se encontraban sentados frente a su domicilio, ubicado al lado de un hotel de la ciudad.

“Fue la noche más oscura de nuestra vida”, dice Figueredo al comenzar su relato sobre el atentado que sufrió su pareja, quien recibió 11 impactos de los 15 balazos que disparó el sicario, sobreviviendo al hecho. Este hecho llama mucho la atención de la mujer, resaltando que ellos como defensores legales “no tenían causas importantes”, tampoco debían dinero a nadie y no habían recibido amenazas.

Asimismo, la mujer recuerda que los atacantes se movilizaron bastante rápido en una motocicleta, descendiendo con arma en mano la persona que venía atrás y abriendo fuego contra Bóveda, sin que un disparo llegue a impactar contra ella.

“Todos se sienten tristes con esta inseguridad que afecta al país. Milagrosamente se está recuperando, nosotros somos cristianos y personas de iglesia. Estamos seguros que Dios y María Santísima actuaron en ese momento, Dios le dijo que no a esos sicarios y a sus balas asesinas. Hace dos días que no duermo y esa imagen no me sale de la cabeza, se va a quedar siempre en mi mente”, expresó la doctora en la 1080 AM.

