Denuncian brutal golpiza a ciudadano, por parte de agentes de la Caminera.

En la madrugada del domingo, dos hermanos retornaban a sus casas cuando fueron retenidos por agentes de la Patrulla Caminera, a la altura de Itauguá, sobre la ruta PY02. Según relató Luis Sosa, su hermano, César Sosa, iba como conductor y entregó todos los documentos solicitados.

Luego, los agentes le realizaron la prueba de alcotest en reiteradas ocasiones. “Mi hermano sopló cuatro veces en la pipeta, creo que no le salía nada al señor, luego sacó algo del bolsillo y puso de vuelta para que vuelva a soplar, ahí ya se negó, en ningún momento le salió nada en el alcotest”, aseguró.

Lo sacaron “arrastrando” del auto

Según el relato de Luis, ahí se inició la agresión y fueron los agentes los que comenzaron. “De cualquier modo le querían sacar del vehículo, después uno abrió la puerta y otro le sacó arrastrando. Le sacaron la llave del vehículo y en ese ínterin yo me bajé. Para que no le peguen a mi hermano yo me metí en el medio de ellos y ahí empezó todo”, detalló en contacto con radio Monumental.

En los videos compartidos se observa que incluso tres agentes agreden a Luis, con puños, patadas y hasta una linterna. Terminó con tres cortes en la cabeza y completamente ensangrentado, en el suelo, por lo cual decidió acudir a la Comisaría para presentar una denuncia.

De acuerdo a lo relatado por el ciudadano, incluso rompieron su teléfono para evitar las filmaciones. El vehículo quedó retenido por la Caminera y los involucrados no tuvieron acceso a los resultados de los alcotest realizados.

Intentamos contactar con la Caminera para obtener su versión de lo ocurrido pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de la nota.