Jueves y Viernes Santo dejan 11 fallecidos

Once personas murieron entre el jueves y el viernes en diferentes circunstancias, dejando enlutadas a sus familias en lo que debió haber sido una semana “santa”.

El reporte diario de la Policía Nacional señala que el jueves se registró un total de 6 fallecidos, de los cuales 3 fueron en accidentes de tránsito; 1 por un caso de homicidio; 1 hallazgo de cadáver y 1 una persona que se quitó la vida.

El viernes se registraron 2 fallecidos en casos de homicidio; otras 2 personas decidieron autoeliminarse y una persona falleció calcinada.

El Sistema de Emergencias 911 también reportó un movimiento importante en cuanto a llamadas e intervenciones.

El viernes se registró un total de 3.356 llamadas atendidas, de las cuales derivó en 703 emergencias intervenidas y 2.653 llamadas denominadas de “no urgencia”.

Un total de 128 llamadas estuvieron relacionadas con casos de violencia familiar; 22 fueron para reportar accidentes de tránsito; 61 casos de quejas por perturbación de la paz pública; 81 por polución sonora y 13 casos de robo.

Nuevamente se registraron llamadas haciendo bromas (45); otras 125 de niños jugando y 4 de insultos.

Se insta a no llamar al 911 si no es un caso de urgencia, para que las líneas queden liberadas para las verdaderas urgencias y no entorpecer el trabajo operativo.