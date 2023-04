Feminicidio en Villa Elisa: el desgarrador relato de la madre de adolescente asesinada

En junio del 2021 la mujer denunció a su expareja luego de que su hija le confesara que a los 9 años su padrastro abusó de ella, ese fue el inicio de la pesadilla. “Ella me dijo: mami, no hagas nada porque él te va a matar, esa fue siempre su amenaza para que no me contara”, afirmó la mujer.

La mujer manifestó que una vez enterada del abuso huyó de su casa con sus dos hijas menores de edad, y que días después realizó la denuncia en la comisaría. “En ese momento no se podía hacer nada, no había pruebas, era una cosa que sucedió hace mucho tiempo”, explicó. Posteriormente, a su hija le realizaron todos los procedimientos forenses y ella misma relató el hecho a las autoridades.

“Yo confié en la Fiscalía, confié en la Policía”, lamentó al tiempo en que narró que ya el hombre había ingresado anteriormente a su casa con un arma amenazando de muerte a ella y a sus hijas, motivo por el cual volvió a hacer una nueva denuncia. Silvestre Ledesma Ortiz, el agresor contaba con orden de captura por abuso sexual en niños, 2022, y tenía prohibido acercarse a la mujer, por violencia familiar, lo que no fue suficiente para evitar el trágico desenlace.

“Un año estuvo prófugo”, reclamó para después relatar los momentos de terror que vivió el día del crimen. “Le maté a tu hija porque no quisiste hacer trato conmigo”, le dijo el hombre luego de asesinar de un balazo a la adolescente. “Yo si pude luchar, luche con él hasta no poder”, expresó la mujer.

“El dolor que estoy sintiendo es terrible, estamos destrozados. Mi hija pagó con su vida ante las amenazas de este asesino”, dijo a radio 1080 AM la mujer exigiendo que se haga justicia.

