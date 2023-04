Trinidad: guardia privado amenaza con escopeta a turista y queda registrado en un video

De acuerdo al relato del afectado, el viernes por la tarde estaba haciendo un recorrido turístico en bicicleta por la zona y llegó hasta el Mirador de Trinidad porque le habían recomendado como un lugar ideal para hacer fotos y apreciar el paisaje.

“Esta vez fui a la ciudad de Trinidad, departamento de Itapúa. Muchísima gente me recomendó ese lugar por las hermosas vistas y sus atardeceres. Llego al Observatorio Astronómico a las 17:24 (hora exacta que se guardó en los metadatos de la primera foto que quité). No había nadie en la oficina de recepción y como es un lugar público, abierto y libre, decidí pasar”, comenta Rodrigo Bule.

“Cuando llego arriba no había nadie (tiene dos pisos de altura), entonces me senté y dejé mi bicicleta a un lado, recostada por la baranda. Me puse a sacar fotos y apreciar el paisaje. Aproximadamente a las 17:25 escucho una motocicleta, miro y era un hombre de aproximadamente 50 años con uniforme, pensé que era un policía por lo que no le di importancia, pero inmediatamente el hombre sube con una escopeta intimándome a que me retire del lugar porque estaban prohibidas las bicicletas”, relata.

Bule agrega que le respondió al guardia diciendo “bueno”, pero como su retirada “no fue inmediata como me ordenó el señor”, este sin motivo le apunta con una escopeta calibre 12 y le amenaza con dispararle.

“Dije que me retiraría, levantando las manos y retrocediendo lentamente para evitar que me dispare. En ese momento el señor agarra mi bicicleta y primero la arroja al suelo, luego la levanta y tira la bicicleta desde el segundo piso del mirador”, refiere.

“Una vez hecho esto me siguió apuntando y amenazando con disparar. Con mucho miedo retrocedí lentamente hasta salir de la mira de su escopeta y corrí por mi vida. Abandoné la bicicleta. Unos vecinos se acercaron a calmarme, me dijeron que vieron todo lo que pasó. Uno de ellos por suerte grabó con un celular lo ocurrido”, señala.

El denunciante agrega que se comunicó con la policía, que tardó aproximadamente media hora en llegar y señaló que los policías le dijeron que no podían hacer nada porque el señor trabaja ahí. “De igual manera hice denuncia policial en la comisaría”, puntualizó, añadiendo que hará lo mismo ante el Ministerio Público.

“Yo soy abogado, trabajo en forma independiente y hace poco me había mudado a este distrito porque me dijeron que era un lugar tranquilo para vivir, pero tras este incidente no pienso quedarme a vivir aquí y no recomiendo a nadie ir a ese lugar”, concluyó.

Versión del guardia

El guardia de seguridad, identificado como Javier Cáceres, señaló que no es cierto que amenazó a esta persona.

“Le dije que está prohibido subir con bicicletas y que tenía que bajar, me dijo que iba a bajar y entonces me fui a mi casilla, pero pasó el tiempo y nunca bajó. Entonces me fui otra vez y le dije que tenía que bajar, que le podía bajar su bicicleta, que yo le iba a cuidar y me gritó que no toque su bicicleta porque iba a tener problemas”, cuenta.

“Me gritó y me amenazó, se puso furioso. Yo tenía miedo que me ataque, porque es un hombre grande. Tenía miedo que me empuje y me caiga de esa altura y en ese momento se me cae la bicicleta por el costado”, continuó.

Sin embargo, las imágenes del video muestran que el biciclo es arrojado por encima de la baranda.

Abrirán sumario

El intendente municipal Isaac Aguilar señaló que abrirá un sumario para investigar los hechos. Por lo pronto, el guardia fue relevado del sitio y luego del sumario se verá si continuará al servicio de la comunidad.

“Para mí es inocente hasta que se demuestre lo contrario, luego del sumario administrativo vamos a tomar una decisión”, manifestó Aguilar.

Asimismo, el intendente negó la versión de que el guardia se desempeña como su custodio personal, tal como afirman personas que son opositores a su gestión, resaltó. Afirmó, no obstante, que en ocasiones le pide que le acompañe cuando tiene que ir a lugares alejados. “Se le tomó para guardia de seguridad en ese lugar, tiene experiencia y tiene referencias de sus trabajos anteriores”, sostuvo.

El administrador comunal agregó que el Mirador está habilitado de 08:00 a 17:00 horas y que se tomó la determinación de cerrar el lugar en horas de la noche porque últimamente se había convertido en un sitio al que concurrían grupos de vándalos a drogadictos, que cometen desmanes, defecan en el lugar y también roban objetos.

Pedirán destitución del guardia

Por su parte, el concejal municipal Roque Olmedo (PPQ), quien también recibió la denuncia de los hechos, sostuvo que el lunes presentará en la Junta Municipal una minuta para instar al intendente a que destituya a este funcionario por los actos de violencia.

“Este no sería el primer caso en que este funcionario que se desempeña como guardia protagoniza actos de violencia y prepotencia y es una amenaza para la comunidad”, sentenció el edil.

