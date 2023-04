Detienen al supuesto abigeo más buscado de Cordillera

El jefe del Departamento de Inteligencia de la División Regional de Cordillera, comisario Edgardo Acosta, explicó que el procedimiento se concretó en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Piribebuy. La intervención se llevó a cabo el miércoles 26 de abril en el marco de una investigación en Piribebuy, Valenzuela, Mbokajaty del Yhaguy y en distritos del departamento de Paraguarí.

El comisario Acosta relató que el equipo de Inteligencia, tras días de seguimiento, finalmente pudo detener en la zona de Piribebuy a Gustavo Ariel Cantero Brizuela (21), que se encontraba en compañía de Blas Aparicio Notario Estigarribia (36) y Juan Carlos Estigarribia Flores (24). Este último cuenta con tres antecedentes por hurto agravado y con prohibición de salida del país.

Cantero Brizuela contaba con orden de captura por abigeato y varias denuncias por el mismo hecho que se realizaron en Valenzuela, Piribebuy y otras ciudades de Cordillera.

El delito más antiguo

El comisario Edgardo Acosta reconoció que entre las denuncias más comunes que recibe la Policía Nacional se encuentra el abigeato y que es uno de los delitos más antiguos de nuestro país. “El abigeato es unos delitos más antiguos en los cuales siempre hay varias personas involucradas por lo que es complejo llegar al jefe de estos hechos”, expresó.

Este hecho punible y estipulado en los códigos legales de la mayoría de los países ganaderos consiste en el robo o hurto de ganado o animales domésticos, de caballos, vacas y también se da en ovinos. En Paraguay en flagelo es común en Arroyos y Esteros, Valenzuela, Atyrá y Piribebuy, señaló el comisario Acosta.

En muchas ocasiones las victimas conocen a los autores del hecho y por miedo a las represalias no los denuncian. En otros casos no llegan a ser resueltos por no existir pruebas o porque se desconoce a los autores, explicó.