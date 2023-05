Denuncian inacción de la Fiscalía y de la Policía ante casos de abigeato

Los hechos de abigeatos siguen tan vigentes en la zona norte de Ñeembucú, siendo perjudicados los pequeños, medianos y grandes ganaderos del duodécimo departamento.

El propietario del establecimiento ganadero “Don Osvaldo” del distrito de Villa Franca, Peter Vega, se quejó de la falta de reacción de la autoridades encargadas de realizar la prevención y la investigación sobre los casos de abigeato.

“Nosotros tenemos la pérdida de 54 animales de nuestro establecimiento, desaparecieron en dos tandas, primero se perdieron 20 en fecha 25 de febrero y 8 días después se nos pierde 34 ganados vacunos. Hicimos la denuncia en la fiscalía de Alberdi y puse a conocimiento de todas las instituciones encargadas de investigar el caso pero no hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta” manifestó.

Sostuvo que recibió muy poco respaldo de la Policía Nacional y poca investigación por parte del Ministerio Público “Después de radicar la denuncia acudimos a la brigada de anti abigeatos de la zona norte y no obtuvimos respuestas, entonces volvimos a insistir y me enviaron efectivos de la zona sur quienes se acercaron al establecimiento, pero la investigaciones duraron muy poco tiempo por que tenían que regresar al sur” señaló.

“Nos movilizamos y exigimos a la Policía para esclarecer este hecho y como que tuvimos muy poca respuesta, acudimos hasta el ministro del Interior, comentándole nuestra situación, porque el abigeo es un flagelo que golpea bastante a los productores de la zona norte como Villa Franca y Alberdi porque hasta a los pequeños productores sufren, nadie se salva de este tema uno o dos animales son robados constantemente, en mi caso fueron 54″ lamentó el ganadero Peter Vega.

Recordó que su establecimiento cuenta con tres mil hectáreas de tierras y se dedican a la cría de ganados como todos los demás ganaderos de la zona, pero que el hecho del abigeato golpea al sector.

Amenazas por denunciar casos de abigeato

Apuntó que constantemente reciben amenazas por denunciar el hecho. “En el vecindario rural nos conocemos todos y como yo soy veterinario, la gente, mis vecinos me cuentan de lo que les pasa y yo les insisto en que denuncien y no se animan por temor a represalia, porque reciben amenazas, para qué vamos a hacer si no se investiga y luego no pasa nada, y siempre recibimos amenaza, nos dicen si denuncian se les va a volver a robar” denunció.

Investigación por parte de la Fiscalía

Por su parte el fiscal de la unidad especializada antiabigeato Rubén Riveros, de la ciudad de Alberdi, indicó que prosiguen las investigaciones. “Dimos participación a la brigada de antiabigeato de la Policía Nacional de Ñeembucú, también dimos participación a la brigada de Paraguarí y Misiones, el tema era copar la zona para buscar indicios de cómo y quiénes fueron los que pudieron hurtar estos animales por que se trata de una cantidad importante por lo tanto no puede pasar desapercibido”, señaló.

El fiscal sospecha que los animales salieron en tropa, o tal vez en camiones.

“Obviamente existe un control de la brigada antiabigeatos aquí en la salida de la ciudad, por lo tanto ese número de animales es imposible que no se vea cuando se saca de la zona” dijo Rubén Riveros.

Explicó que la zona es muy extensa y que por eso solicitó a las tres brigadas para que realicen el trabajo de búsqueda.

“La zona es extensa, por eso pedí a las tres brigadas de antiabigeato a que vengan a hacer ese trabajo, también se sumó a la investigación la gente de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural (APER) una brigada especial de la Policía Nacional. Le dimos la importancia debida, solo que el abigeato es la forma más difícil de probar empezando que los hechos se producen con complicidad de la noche y a campo traviesa” finalizó el fiscal Rubén Riveros.