Relato del pasajero del conductor de Bolt que atropelló a motociclista

Uno de los pasajeros de José Alfredo Gómez (20), conductor de Bolt que en la noche de ayer lunes atropelló a Pedro Juan Bobadilla en Ñemby, prestó declaración a la fiscala del caso Gladys González.

En conversación con ABC Color, la agente del Ministerio Público contó los pormenores del caso narrado por uno de los dos pasajeros y actual testigo del presunto caso de homicidio doloso.

Según la declaración, los dos pasajeros solicitaron el servicio de Bolt en la ciudad de Ypané para ser llevados a sus casas en el complejo Salvador Cabañas, ubicado en Villa Elisa, pues ambos son jóvenes jugadores de fútbol.

“Cuando se iban sobre ex Acceso Sur, iba sobre el carril derecho el vehículo negro (Bolt), al lado iba en el tránsito, en carril izquierdo y mismo sentido, otro vehículo que no tenemos las características. Lo que si, la motocicleta en la que iba la víctima entró en el medio de los dos vehículos y a la velocidad que iba llevó por delante el retrovisor del conductor del auto negro”, refirió la agente fiscal.

Según refirieron los pasajeros que en ese momento estaban con su celular en mano y no lograron ver lo que había ocurrido, sino que más bien escucharon el impacto cuando se rompió el retrovisor del lado del conductor.

El lugar donde Gómez empezó a seguir a Bobadilla sería la intersección de la ruta PY01 (ex Acceso Sur) con la calle 29 de Setiembre.

Conductor de Bolt inició persecución, según testigos

Tras supuestamente recibir el golpe de la moto, Alfredo Gómez inició una persecución por varios kilómetros, según habrían indicado los testigos a la agente fiscal.

“Entonces el conductor les dice en guaraní ‘aseguite chupe’, le voy a seguir, y toma impulso y velocidad, siguiendo a la motocicleta en el tráfico, atropellando lomadas, tocaba bocina a los vehículos que se interponían en el camino”, agregó.

Los pasajeros de Gómez manifestaron que la moto no se detuvo y siguió su camino raudamente, por lo que no saben si Pedro Bobadilla se había dado cuenta o no de que se llevó por delante el retrovisor del conductor de Bolt.

“Luego alcanzan la calle Mariscal Estigarribia, ingresan en la mano derecha de la avenida principal. Cuando la motocicleta bajaba la velocidad, sigue su itinerario normal a la mano derecha, el automóvil, a gran velocidad, conforme se puede ver en las imágenes de circuito cerrado que el automóvil sube a la vereda, a los efectos de ponerse al frente o lo que vamos a sostener como hipótesis de la Fiscalía, que se fue y le chocó de costado a la moto cuando estaba doblando a la derecha”, precisó la agente fiscal.

Esto ocasionó por la velocidad que el cuerpo de Pedro Bobadilla vaya por la muralla, la motocicleta por la columna y el automóvil perdiera la dirección, impactando contra las rejas de la casa y quedando al costado del cuerpo de la víctima.

Agregó la agente fiscal que, considerando que había protectores en las vereda, el vehículo de Gómez dejó marcas tras pasar por encima de los mismos, llevándolos por delante.