Imputan y piden prisión de policía denunciado por violencia familiar

El suboficial policial imputado por violencia familiar se encuentra recluido en la Dirección de la Policía de Ciudad del Este, a disposición de la justicia y es investigado por supuestamente agredir a su pareja sentimental.

Según la imputación de la fiscala Emilce Ovelar, el suceso se produjo el pasado 11 de mayo, a las 19:00, en el interior de una vivienda ubicada en un barrio céntrico de Presidente Franco.

En aquella ocasión, el agente del orden llegó a la casa con la intención de recoger sus pertenencias y, visiblemente alterado, comenzó a gritar a su pareja, acusándola de haberle robado 100 dólares de su billetera.

Posteriormente, le pidió a la víctima que saliera de la vivienda para evitar seguir discutiendo delante de su hijo de 5 años. Al hacerlo, la tomó violentamente de los brazos y la empujó contra el lavarropas y la pared.

A continuación, le propinó golpes de puño en el rostro, alcanzándola en la nariz y el pómulo derecho, así como en otras partes del cuerpo, de acuerdo al informe del Ministerio Público. En ese momento, intervino el hermano del policía, quien lo sacó de la casa y evitó que la situación empeorara.

Envió mensaje con grave amenaza

Después de abandonar la vivienda, el supuesto agresor envió un mensaje al celular de la niñera de su hijo en el que presumiblemente expresó: “Si voy a la cárcel, voy a salir de ahí, aunque no me voy a ir luego, porque le voy a eliminar y me voy detrás de ella”, refiriéndose a su pareja.

Tras la intervención del Ministerio Público, la víctima fue inspeccionada por un médico forense, quien confirmó las lesiones sufridas como resultado de la agresión. Inicialmente, la fiscala Emilce Ovelar ordenó la detención preventiva del sospechoso, quien permaneció inicialmente prófugo hasta que se puso a disposición de la justicia.

La fiscala Ovelar igualmente solicitó al juzgado penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de Carina Frutos Recalde, la prisión preventiva del suboficial investigado.