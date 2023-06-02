ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
02 de junio de 2023 - 19:20

Quedan firmes las condenas de Froilán Peralta y “la comepapeles” en caso UNA no te calles

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Froilán Peralta, condenado por caso UNA no te calles.
Froilán Peralta, condenado por caso UNA no te calles.

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisibles los recursos de casación que plantearon las defensas de los condenados Froilán Peralta y María del Carmen Martínez Méndez, más conocida como “la comepapeles”, sobre quienes pesan condenas por cobro indebido de honorarios y otros, en el caso conocido como “UNA no te calles”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, declararon inadmisibles los recursos de casación planteados por los abogados defensores de Froilán Peralta y María del Carmen Martínez Méndez, más conocida como la “comepapeles”, quedando firma la condena en la causa por cobro indebido de honorarios y otros, más conocido como “UNA No Te Calles”.

El exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fue hallado culpable lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia, por lo que fue condenado a 3 años de prisión.

Lea más: Luego de 7 años de proceso penal al exrector Peralta, podría concluir hoy

Mientras que, por otro lado, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado, María del Carmen Martínez, fue condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

Según argumentaron los integrantes de la Sala Penal, ante la falta de fundamentos, resulta imposible verificar si existen contradicciones en las resoluciones citadas por las instancias correspondientes, por lo que consideraron que el recurso extraordinario de casación es inadmisible por este motivo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
05
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más

Te puede interesar