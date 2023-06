Acceden a video de una niña “muy parecida” a la desaparecida en Emboscada

El padre de la niña desaparecida en Emboscada accedió a un video en el que se ve a una pequeña que podría ser su hija y remitió el material a la madre, quien a su vez realizó una investigación para obtener más datos, según comentó Max Narváez, abogado de la mujer.

El video muestra a una niña con características muy similares a la desaparecida, según indicó el abogado.

También detalló que se ve y se oye a personas mayores que tienen un acento proveniente de un país extranjero de nuestro región. No obstante, indicó que mayores detalles no pueden brindar para no obstaculizar la investigación.

“Muy parecida” a la niña desaparecida en Emboscada

El abogado indicó, asimismo, que constantemente reciben imágenes sobre niñas que podrían ser la desaparecida, pero que siempre son descartadas.

Agregó que el video en cuestión cobra valor porque muestra a una pequeña “muy parecida” a la que fue vista por última vez en Emboscada.

“Nosotros recibimos muchos videos, materiales y elementos, pero nunca como este en que la niña que aparece es muy parecida (a la desaparecida)”, subrayó.

Policía aún no brinda respuestas, afirman

Los padres de la pequeña desaparecida ya accedieron a este video el año pasado e inmediatamente la madre fue a entregarlo -junto con los datos recabados- a los investigadores del Departamento Antisecuestro de la Policía, quienes señalaron a la mujer que ya tenían conocimiento del mismo y que estaban verificando información al respecto.

“La única respuesta es que ellos (Policía) están haciendo el seguimiento y nos pedían confidencialidad, que no publiquemos los datos que tenemos. En ese tenor son todas las respuestas hasta hoy día”, declaró.

La niña fue reportada como desaparecida en Emboscada, el 15 de abril del 2020. Se encontraba en una granja donde vivía con su madre, ahora condenada a 6 años en el marco del caso, y su padrastro.