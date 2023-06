Un hombre denuncia que fue atropellado por tractor del MOPC

El hecho ocurrió el pasado martes aproximadamente a las 16:00 en el distrito de Desmochados, departamento de Ñeembucú, distante a 45 km de la ciudad de Pilar, de acuerdo a la denuncia del ciudadano Francisco Giménez Meaurio (30). Relató que se encontraba circulando por el camino enripiado de la localidad y que 200 metros antes de la salida del pueblo y en inmediaciones del campamento de Distrito 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) un tractor, supuestamente de la cartera estatal, embistió contra su automóvil Mercedes Benz.

El hombre calificó el hecho como un atentado. “Fui víctima de un accidente, para mi un atentado, cuando me dirigía a mi domicilio en Desmochados. A escasos kilómetros de llegar al pueblo veo un tractor del MOPC dirigiéndose hacía mi vehículo, por precaución me encosté, igual se dirigió directamente a mí, aceleré y en ese momento recibí el primer impacto, se quebró el retrovisor. Posteriormente sentí el segundo impacto por la puerta y parte trasera de mi vehículo y me arrojó a la cuneta; logré salir de ahí con suerte”, comentó Giménez Meaurio.

Comentó que se acercó a la comisaría del pueblo de Desmochados y que el oficial de guardia no quiso tomar la denuncia, y que luego de implorarle realizó el acta. “Llegué al pueblo, no me quisieron tomar la denuncia, me tomaron luego de implorar y, en medio de llantos, quejas y llamadas a Asunción”, se quejó Francisco Giménez Meaurio.

También denunció que en el campamento del Distrito 12 del MOPC venden supuestamente combustible de la institución para uso oficial. “Aquí en el campamento del MOPC, asquerosamente, venden el combustible que les viene cada mes, en tambores, en camionetas. Los mismos funcionarios del ente hacen la venta”, acusó.

Agregó que teme por su vida, por lo que solicitó al Ministerio Público que realice una buena investigación. El caso está a cargo de la fiscal Carolina Erika Encina Cáceres.

Máquinas en parque cerrado

El jefe del Distrito 12 del MOPC, Ing. Pedro Cantero, rechazó las acusaciones del Francisco Giménez Meaurio. Señaló que la maquinaria del MOPC hace tiempo se encuentra en Parque Cerrado por falta de combustibles.

“Nosotros hace tiempo no sacamos nuestra maquinaria; todos están en el parque cerrado, desde hace tiempo no recibimos combustibles y no podemos trabajar”, señaló.

Agregó que le extraña que la víctima del accidente haya mencionado que fue atropellado por un tractor del MOPC. “Me extraña porque él menciona un tractor y nosotros tenemos motoniveladora. Aparte no presentó ninguna evidencia fotográfica o video de lo sucedido para salir de la duda”, expresó.

El Ing, Cantero también rechazó la acusación de Francisco Giménez sobre la venta de combustible en el predio del campamento.

”Es imposible que el combustible se venda porque tenemos un sistema electrónico que controla cada carga que se hace. Cuando la máquina carga un camión o una maquinaria, automáticamente salta en el sistema cuántos litros y a qué maquinaria fue cargado. Es muy difícil que eso ocurra en el campamento”, señaló el ingeniero Pedro Cantero.