Presunto secuestro en Luque: víctima dice que la golpearon pero médico forense no halla signos

El médico forense del Ministerio Público, Miguel Zacarías, asegura que Édgar Ayala, privado de su libertad ayer, presuntamente por 5 agentes de la Policía Nacional, no cuenta con rastros de haber sido agredido físicamente. Sin embargo, Ayala indica que estuvo esposado y fue golpeado.

Versión del médico forense

“Le hice la inspección médica al señor Édgar Ayala. Me refirió que no fue agredido y corroboré examinándolo minuciosamente. No presenta ningún signo de haber sido golpeado o agredido” enfatiza el médico forense del Ministerio Público.

Miguel Zacarías agregó que en el examen físico no existen rastros llamativos, que tampoco cuenta con signos de haber sido maniatado o algún otro signo de agresión.

Emocionalmente estable

El médico forense también refirió que Édgar Ayala se encuentra emocionalmente estable con mucha tranquilidad. Ayala no se encontraba en shock, indicó al ser consultado al respecto.

Víctima declara ante el Ministerio Público

Luego del mediodía de este domingo, la víctima, Édgar Ayala, prestó declaración ante la Fiscalía a cargo del fiscal Federico Delfino, quien manifestó que no se descarta la participación de civiles en el hecho.

Según las primeras declaraciones de Ayala, habría estado privado de libertad unas 6 horas, aproximadamente.

La víctima también detalló, en su declaración ante el Ministerio Público, algunos lugares donde fue llevado.

CVíctima dice que fue golpeada

“Él manifiesta que no estuvo vendado, sí esposado, maniatado. Manifestó que fue golpeado en algún momento” indicó Delfino.

Agregó que nunca se habló de pago de rescate, por lo que se caratula como un hecho de privación de libertad y no como secuestro en la carpeta fiscal.

“Manejamos información sobre el actuar de este equipo policial, estamos reuniendo evidencia suficiente para poder sostener eso. No sería la primera vez que realizan este tipo de hechos, pero esa es una información oficiosa, aún no oficial” enfatizó Delfino.

Supuesto cargamento de droga

“Todo ahora va a depender de lo que manifiesta la víctima, si bien es una de las aristas de la investigación, tampoco se descarta que sea otra cosa” dijo el fiscal.

Delfino sostiene que de ser así, se cuenta con la capacidad técnica y tecnológica, además de la profesionalidad del equipo para determinar el hecho.

Trabajo investigativo

Por su parte, el comisario César Silguero, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, comentó que el trabajo investigativo se llevó a cabo por parte de la Unidad de Antisecuestro, bajo la dirección del Ministerio Público.

Se identificó a 5 agentes de la Policía Nacional vinculados al hecho de privación de libertad y otros hechos punibles a determinar. Cuatro de ellos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y el quinto se presentará en el transcurso de este domingo, según se anunció.

Los presuntos responsables del hecho fueron identificados gracias a los videos de cámaras de circuito cerrado de la zona.

Además fue apartado de su cargo el comisario Hugo Díaz, mientras que Asuntos Internos de la Policía Nacional ya trabaja en la investigación, sostiene Silguero.

El comisario César Silguero también dijo que aún queda pendiente saber cuál fue el móvil del hecho, el trasfondo de la cuestión, que ya se encuentra en manos de los investigadores.

Comandante dijo que no tolerarán este tipo de situación en la institución

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, sostiene que como institución no se tolerará ni apañará este tipo de situación.

“Deberíamos ser y somos los garantes en cuanto a la seguridad de la ciudadanía” enfatizó.

Pidió el respeto a la Constitución Nacional y las leyes, así como al código de ética policial.