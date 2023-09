Caso Dahiana Espinoza: Fiscalía presentó acusación y juicio oral será en 2024

El 18 de septiembre del 2020 se reportaba la desaparición de Dahiana Espinoza (22) y a lo largo de estos tres años se realizaron varias diligencias para localizar a la joven madre, aunque los procedimientos no fueron exitosos. Los investigadores del caso sospechan que la mujer fue víctima de un feminicidio, ya que se habían encontrado varios rastros de su sangre, aunque hasta ahora sus restos no fueron localizados.

Una de las personas investigadas por el caso es su expareja Joel Guzmán Amarilla, quien ya había sido imputado por feminicidio y ahora sobre él recae también la acusación del Ministerio Público por el mismo hecho.

Ya con la acusación sobre Guzmán Amarilla, el hombre estaría afrontando un juicio oral en abril del 2024, según confirmó hoy la fiscala Daysi Sánchez, quien investiga el caso.

De igual manera, la agente apuntó en el caso de feminicidios que Paraguay “es el único país en el que no tenemos una condena sin cuerpo”, según declaró en comunicación con ABC Cardinal.

Lea más: Dahiana Espinoza continúa desaparecida y juez no resuelve si presunto feminicida va a juicio oral

Caso Dahiana Espinoza: “Efectivamente aquí hubo un feminicidio”

Sobre la desaparición de Dahiana, la fiscala Sánchez sostiene que “efectivamente” se trata de un feminicidio, considerando la cantidad de pruebas que se tiene y las contradicciones en que cayó la expareja de la joven.

“Yo tengo indicios concatenados en esta causa. 99,99% se pudo constatar que la sangre era de Dahiana, la que estaba por la pared, en el baño y la rejilla; era demasiada. Tengo circuito cerrado donde se le ve salir al concubino en dos oportunidades y él dice que no salió. Se contradice”, relató.

Agrega también que el sospechoso ya había sido denunciado previamente por violencia familiar e incluso habría sido echado de un barrio de Guarambaré “por el tipo de violencia que ejercía”.

“Yo no tengo nada más que me lleve a otro camino que el feminicidio que se pudo haber cometido contra ella. La regla general es no dejar impune. Si uno guarda el cuerpo, tira a una hoguera o al río y nunca más es encontrado, no puede quedar impune esto si no se encuentra el cuerpo”, finalizó.

Lea más: De suicidio a feminicidio: testimonios de vecinos fueron clave, dijo fiscala