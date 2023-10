Capitán Bado: familiares de policía baleado debieron pagar a médico y hasta por la ambulancia

El suboficial Pablo David Amarilla, del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, no recibió una asistencia médica oportuna, pues estuvo casi dos horas esperando a ser auxiliado por profesionales tras ser atacado por sicarios en Capitán Bado, según denunció su madre Lucía Bonussi.

Agregó que recién cuando los familiares “se movieron” se logró auxiliar al suboficial, quien se comunicó directamente con sus cercanos tras el atentado que sufrió, debido a que no recibía ninguna asistencia.

“Mi sobrino se hizo cargo de mi hijo. Se tuvo que ir a un buscar un hospital y traerle a Pedro Juan Caballero”, dijo a la 1.080 AM.

Pagaron para que asistan a suboficial atacado en Capitán Bado

Además, denunció que incluso tuvieron que pagar para que su hijo reciba la asistencia médica. “Fue todo pagado. Al médico se le pagó G. 2.000.000, al licenciado (enfermero) G. 1.200.000, a la ambulancia se le tenía que cargar combustible. No tengo en mente cuánto se pagó a la ambulancia, pero todo fue pagado”, denunció.

Para colmo, agregó, la ambulancia en que fue trasladado su hijo era precaria y no contaba con los equipos de terapia intensiva. “Solo tenía oxígeno. Tenía un respirador manual, no vino con volumen de sangre, no tenía vía. Mi hijo llegó -así mirándole- como un cadáver”, lamentó.

El agente policial falleció tras días de pelear por su vida ante un atentado que sufrió en Capitán Bado por parte de sicarios, el 25 de septiembre pasado. Amarilla recibió ocho impactos de bala de los 42 tiros efectuados por los criminales.

En principio, el Departamento Antinarcóticos de la Policía comunicó que el agente fue atacado cuando se encontraba solo realizando un trabajo de inteligencia, que consistía en marcar ubicación de un supuesto campamento narco que después debía ser desmantelado. No obstante, días después cambiaron su versión, señalando que fue un atentado en compañía de un supuesto informante.