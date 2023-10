Asesinan a un hombre y hieren de bala a sus dos hijos de 10 y 2 años en Itapúa

Un hombre fue asesinado en la vía pública en presencia de sus dos hijos menores de edad, la noche de ayer en un camino vecinal de la compañía San Roque Po´i, del distrito de San Pedro del Paraná. La víctima fatal fue identificada como Adriano González Benítez (40).

Según los informes de la Policía Nacional, el hombre circulaba a bordo de su motocicleta tipo trail, junto a sus dos hijos de 10 y 2 años, con destino a su residencia después de hacer unas compras. En el trayecto fue interceptado por dos hombres armados, uno con escopeta y el otro con una pistola 9mm.

Posteriormente, dispararon dos impactos contra la humanidad de González Benítez, que le provocaron la muerte en el lugar. Ambos menores resultaron con heridas por los balines de la escopeta, que destrozó el rostro de la víctima.

Los pequeños fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de San Pedro del Paraná y para luego ser llevados al Hospital Regional de Encarnación (HRE).

Los niños heridos de bala en Itapúa

El mayor de los hermanos recibió dos impactos, en el brazo y la pierna izquierda, además de un refilón en la cabeza. Entretanto el menor de dos años fue herido en la pierna izquierda.

Ambos esperan para ser intervenidos quirúrgicamente para tratar sus heridas en el HRE. Según los intervinientes, los menores se encuentran fuera de peligro.

Los familiares no aportaron muchos datos para entender el motivo del ataque y el fallecido no posee antecedentes, según efectivos de la comisaría local. Los investigadores inician las pesquisas para determinar las posibles causas de este homicidio, al estilo sicariato. El fiscal a cargo de la causa es Ever García.