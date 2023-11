Imputación contra intendente por muerte en Lambaré: abogado alega que hay trasfondo político

El 3 de noviembre último, un día después de la desaparición de los militares, sargento 1° Domingo David Ríos Domínguez y el también sargento 1º Alexis Sosa, que iban dentro de una camioneta, activistas y una abogada denunciaron ante el Ministerio Público al intendente Guido González (ANR). La denuncia penal fue por presunto homicidio culposo y otros hechos punibles.

Su abogado, el exsenador colorado, Enrique Bachetta cree que detrás de la imputación al jefe comunal, hay un trasfondo y presión política. Supone que las “instrucciones y extorsión” vienen del Jurado de Enjuiciamiento d Magistrados. (JEM). Específicamente de un miembro que tiene poder, señaló.

No dio el nombre sobre a quién se refería, pero sí lanzó algunas pistas: “es una persona del JEM, que presume ser abogado y que tendría titulo pero de contenido falso. No porque el citado sea del mismo partido político, color o movimiento, quiere decir que no te hará daño”, enfatizó, insistiendo con un integrante del JEM.

Recusó a los fiscales y González dispuesto a colaborar con la investigación

Bachetta explicó que a raíz del proceso y porque consideró que no hay objetividad por una supuesta presión, recusó a los fiscales del caso Eugenio Ocampos y Édgar Moreno.

Aclaró que el adjunto de apellido Zacarías y una fiscala, tienen ahora en su poder la denuncia. “Estamos para colaborar y brindar toda las informaciones”, indicó.

Sobre la situación de los militares, el que fue encontrado el fin de semana fue Ríos, y al que siguen buscando es a Sosa.