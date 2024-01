Adolescentes casi matan a un comerciante de Villa Elisa y ahora lo mantienen en zozobra

Poco después de las 14:00 del sábado 16 de diciembre pasado, Gonzalo Melgarejo (39) estaba sentado en el interior de su negocio, una distribuidora de bebidas, ubicada en Río Salado casi 18 de Octubre, pleno centro de la ciudad de Villa Elisa.

En ese momento llegaron los dos maleantes a bordo de una motocicleta, estacionaron frente al establecimiento y el que venía como acompañante bajó con una pistola calibre 9mm., en la mano. Rápidamente redujo a uno de los empleados del negocio a quien sorprendieron en la calle, un vecino intentó ahuyentar a gritos a asaltante, pero dos disparos al aire lo hicieron desistir.

El asaltante tomó del cuello al empleado y lo obligó a abrir la reja para ingresar hasta la caja registradora, donde se encontraron con Gonzalo. Este al escuchar los gritos y disparos tomó su escopeta, en el momento en que se acomodaba para defenderse irrumpió el maleante y efectuó tres disparos, uno dio en la mesa, los otros dos impactaron en el brazo izquierdo de la víctima, quien cayó al suelo.

Salvado por la sirena

Precisamente, en ese momento sonaron las sirenas colocadas en todas las casas de las cuadra por miembros de la comisión de seguridad ciudadana, lo que aparentemente asustó al púber maleante, quien intentó rematar al comerciante que yacía en el piso, pero no se animó o se le acabaron las balas, finalmente tomó la escopeta calibre 12 de la víctima, que quedó sobre el escritorio, salió a la calle, abordó nuevamente la moto en la que lo esperaba su cómplice con el motor en marcha y escaparon del lugar.

Tras la denuncia del hecho efectivos de la comisaría jurisdiccional, 13ª Central, llegaron al sitio y verificaron las imágenes del circuito cerrado, identificaron al que ingresó el negocio disparando, luego con la ayuda de vecinos también reconocieron al que estaba al mando de la moto, según explicó la víctima.

El que entró disparando sería un adolescente de apenas 16 años, quien cuenta con dos órdenes de captura, una por homicidio con fines de robo y otro por este asalto. Su cómplice aparentemente es más joven aún y ambos estarían ocultos en la zona del barrio Villa Bonita, cerca de un arroyo que divide en dos a aquella comunidad.

Ambos menores de edad alardean de que son miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC) y ahora exhiben en las redes sociales la escopeta que robaron durante el último asalto al comerciante.

Ahora, atiende tras las rejas

Esto mantiene en zozobra a Gonzalo Melgarejo, quien se ve obligado a mantener su negocio permanentemente cerrado y atender tras las rejas después de haber trabajado tranquilamente por más de ocho años. Más aún cuando los efectivos de la Policía saben quiénes son los responsables del violento golpe que sufrió, dónde viven y no logran detenerlos.

“Ahora estamos trabajando con el portón cerrado con candado, los que nos atacaron siguen libres a unas pocas cuadras de aquí, en las redes sociales se muestran con la escopeta que me robaron, por miedo a represalias no hicimos público el asalto aquella vez, pero ahora al ver que la Policía no hace nada para atraparlos comenzamos a denunciar el hecho por la prensa”, dijo Gonzalo.