Dos heridos tras choque y vuelco en la avenida Eusebio Ayala

El choque se produjo cerca de la 1:00 de este miércoles. Un camión que transportaba verduras circulaba sobre la avenida Eusebio Ayala cuando, al alcanzar De La Victoria, sufrió el impacto de una camioneta Mercedes Benz modelo ML 320. Ambos rodados volcaron.

Dos de los ocupantes del camión terminaron heridos: una mujer de 64 años y un menor de edad. Bomberos voluntarios detallaron que la primera fue quien se llevó la peor parte, pues quedó atrapada y tuvieron que trabajar por varios minutos para rescatarla y luego derivarla a un hospital.

El chofer de dicho rodado resultó ileso y contó que salieron del Abasto e iban camino a su casa, para descansar, cuando sintió el fuerte choque.

“No es para tanto”, habría dicho la conductora a víctima

Todos los testigos del accidente coincidieron en que la mujer ignoró el semáforo en rojo al cruzar la avenida Eusebio Ayala. Además, afirmaron para ABC TV que se encontraba en evidente estado etílico.

“Ella salió, cruzó sin mirar, cruzó nomás ella (...) Encima después salió cínicamente y a esa pobre criatura le dijo: ‘No es ko para tanto, no pasa nada’. Ella no podía pararse”, relató uno de los testigos, quien mostró incluso la manera en que la conductora se tambaleaba.

La mujer fue trasladada hasta la Comisaría 16ª Metropolitana, para el alcotest. Hasta el cierre de la nota, ABC Color no pudo acceder al resultado de la prueba ni al informe policial.