Will Fretes y Marilina Bogado denuncian que fueron estafados por una agencia de viajes

De acuerdo al relato del artista Will Fretes, en un principio el paquete del viaje a Cancún, México, donde iba a ir con Marilina, estaba bien encaminado. Sin embargo, tras pasar un tiempo y como no había un contacto fluido con la agencia de viajes que contrataron, saltaron las dudas.

Mencionó que fue hasta la sucursal de la agencia Travel More en Asunción y tenía movimiento de personas. “Pagué todo al contado, me entregaron las facturas y recibos con la firma de la encargada en el mes de octubre del año pasado”, señaló.

Pero llegó noviembre y nos les facilitaban los váucheres, por lo que Fretes llamó a su contacto de la empresa y la mujer le dijo que estaba enferma. En ese momento, le pasan los váucheres y los códigos de reservas para el vuelo y el hotel. “En principio nos tranquilizamos porque nos envió los vales”, indicó.

En medio de la angustia decidió hacer sus propias averiguaciones

Pasaban los días y tanto Will como Marilina se preocuparon más, porque supuestamente no les daban más detalles del viaje. El joven manifestó que entró a la página de Copa Airlines y se encontró con que ese viaje marcado en el váucher no existía. Le explicaron que hubo un bloqueo grupal y que por eso no se podía ver el pasaje, expresó el denunciante.

“Después de insistir mucho me envío otros tres códigos más y me vuelvo a tranquilizar”, sostuvo. Continuando con su investigación, Will contó que ingresó los códigos en la web de la aerolínea y de vuelta no le aparecieron los pasajes. Fue hasta Copa Airlines y no presuntamente figuraban esos códigos. Aseguró que también llamó al hotel de México y tampoco había reservas.

El denunciante narró que se dirigió nuevamente a Travel More y no obtuvo respuestas, por lo que finalmente decidió usar sus redes sociales para denunciar lo que ellos consideran una estafa. “Luego la mujer de la agencia aclaró lo inaclarable”, afirmó Fretes.

Promesa de devolución que no llegó

Will resaltó que la agencia en Asuncion se desmanteló y que su casa central se ubica en Ciudad del Este (tal como figura en su perfil de Facebook: Travel More agencia de viajes).

“Prometió entregarnos el dinero ayer y no apareció nada. Ella se desesperó y me pidió que no publique porque su esposo está siendo procesado. “La que nos vendió el paquete de viajes se fugó, viajó a Italia. Subió un video diciendo que se va a hacer responsable”, agregó el denunciante.

El artista comentó que tras viralizar su denuncia saltaron muchos casos de otras personas estafadas. Puntualizó sobre una familia que viajó y al llegar se encontró con que no había reserva del hotel.

La contadora de Fretes le recomendó esta agencia que viene operando desde el 2017, sostuvo. Dijo en la 1080 AM que la Secretaría Nacional Turismo (Senatur) ya está al tanto y que hoy ingresará la denuncia ante el Ministerio Público.

ABC Color intentó tener la versión de la agencia, pero no respondió a las llamadas a un número de teléfono celular que aparece en su cuenta de Facebook. Tampoco le llegan mensajes al WhatsApp.