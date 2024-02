Mujer denuncia que fue agredida por su novio

Anabel Del Pilar Riveros Lezcano, una joven estudiante de la carrera de Comercio Exterior, denunció a su novio Jeremías Apodaca, un joven de 20 años de edad, por un supuesto hecho de violencia.

La mujer relató que en la madrugada del domingo 25 de febrero, se encontraban participando de un acontecimiento familiar, cuando el joven, supuestamente, se puso celoso demostrando inseguridad.

Siempre según la denunciante, salieron de la fiesta y se dirigieron al domicilio del muchacho, una vez en el lugar presuntamente Jeremías Apodaca, comenzó a agredirla verbalmente y físicamente.

“Por un espacio de 45 minutos fui agredida verbalmente y físicamente, fue el peor momento de mi vida” indicó.

Anabel Del Pilar Riveros Lezcano comentó que llevan apenas un mes de relación con el joven y que en ningún momento demostró que tenía una actitud violenta. “Me sorprendió su forma de actuar, intentó asfixiarme, me agarró del cuello” relató entre lágrimas la mujer.

Indicó que en un momento de la pelea se rompió la puerta de blindex. “Él me pegó un montón y me amenazó de muerte, en un momento dado me empuja contra la puerta de blindex de la habitación y se rompe. Y yo le dije a él que por mis gritos de seguro ya esta afuera la policía y que salga a mirar y que le diga que no pasaba nada. En ese momento él sale por la puerta de enfrente y yo salí por el blindex roto de atrás y ahí pude escaparme”.

La mujer continuó, “los vecinos me ayudaron en todo momento, llamaron a la policía mientras tanto él salió a buscarme con la camioneta. Llevo mi celular, yo estaba incomunicada no podía hablar con nadie, tenía muchísimo miedo hasta ahora tengo mucho miedo”, dijo.

Según la mujer el joven supuestamente en todo momento se mostró violento. “Me dijo que si yo nunca he recibido una orden ahora voy a saber lo que es recibir una orden, que tenía que decirle ‘sí señor´, y tenía que agachar la cabeza. Yo agache la cabeza y me volvió a pegar y me dijo que no era el momento de agachar la cabeza, que le miré a los ojos. En el momento que le miré a los ojos le miré con tanta compasión para que me soltara, pero él me seguía pegando” señaló.

En el caso intervino el fiscal David Cabral quien manifestó que la mujer está siendo asistida y contenida por un equipo de psicólogos del Ministerio Público. Informó que ya libró un oficio para la detención del joven quien ahora se encuentra prófugo.

“La Policía Nacional ya tiene en su poder la orden detención del supuesto autor, y si la Policía sabe en dónde o en qué lugar se encuentra debe informar a esta unidad para realizar las diligencias” refirió el fiscal David Cabral.