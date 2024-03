Policía Nacional cumple 181 años: crisis de corrupción interna y aumento de inseguridad

Un 8 de marzo, pero del año 1843, durante el Consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, se fundó la Policía Nacional, institución que, con sus luces y sus sobras, está encargada de la seguridad interna de país.

Según la Constitución, en su artículo 175, es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.

El mismo artículo señala que “tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos”,en el marco de la Constitución y las leyes.

La institución, sin embargo, vive actualmente y desde hace décadas, una infiltración de la corrupción y especialmente del crimen organizado que fisuraron de manera profunda la moral de sus efectivos y por sobre todo la confianza de la sociedad, ante la creciente inseguridad en la que vive el país.

Policía Nacional: las deudas de la seguridad

Para Luis Calderón de la organización Socorro, con casi 24 años de experiencia en el combate a la inseguridad, desde el ascenso del actual gobierno -pese a la propaganda que pretende instalar- esta viene aumentando de forma peligrosa.

“Vemos que los indicadores son todavía muy altos. No sé si no están funcionando las estrategias, los planes o los proyectos de seguridad, pero resulta que el abordaje no es integral. Acá se necesitan tres elementos fundamentales: la voluntad política, una política de estado y convocarle a personas con mayor oficio en materia de seguridad”, dijo.

En cuanto a la Policía, señaló que se requiere que “la conducción tenga experiencia operativa”.

Señaló que para su organización la Policía debería articular estrategias de presencia permanente, especialmente en las zonas rojas del país “que están todas determinadas desde hace muchísimo tiempo: Capital, Central, Alto Paraná y Amambay”. Así mismo, reconoció que la “inseguridad atraviesa todo el territorio nacional”.

Aumento exponencial de la inseguridad

Calderón señaló que los robos domiciliarios han crecido de manera alarmante. “No hay zonas de nuestra capital, el departamento Central y hasta del interior donde se salven. A todo el territorio nacional afecta el robo domiciliario”.

Agregó que ante este aumento no están viendo un progreso en materia de prevención y mitigación del problema.”No podemos pensar en una vida pacífica si vemos lo que está sucediendo en estos primeros meses del año, la cantidad de víctimas fatales, de personas heridas como consecuencia de la delincuencia”.

En cuanto a la propuesta del gobierno de aumentar exponencialmente la cantidad de efectivos policiales, Calderón señaló que con aumentar la cantidad no alcanza si es que no se mejora la calidad de esos efectivos. “Lo que necesitamos es hacer una policía profesional, altamente especializada en el combate a distintos delitos”.

A esto, le sumó la cantidad de agentes comisionados a la seguridad privada de parlamentarios y autoridades. “Hay parlamentarios que tienen el tupé de tener hasta 10 policías. Hay autoridades que abusan del comisionamiento de agentes policiales”, concluyó.