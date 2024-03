Asaltan a dueño de una casa de cambios en Pilar

El hecho ocurrió anoche a las 22:30 en el barrio Colinas de la ciudad de Pilar, cuando tres delincuentes fuertemente armados ingresaron a la vivienda del comerciante, propietario de una casa de cambios, Gustavo Javier Fernández (49) y perpetraron el robo.

Lea más: Pilar: Investigan supuesto robo de 70 millones de guaranies

Según la víctima, a la hora indicada, el mismo regresaba con su familia de un cumpleaños y al entrar en la casa, cuando estaba a punto de cerrase por completo el portón eléctrico, ingresaron los tres delincuentes fuertemente armados quienes supuestamente gritaron “Policía, Policía” y procedieron a atarle las manos con cintillos a su esposa y a su hijita de 9 años.

Gustavo Fernández relató que por espacio de 15 minutos los delincuentes buscaron el dinero dentro de la casa. “Me dieron un golpe por la cabeza con la culata del revólver, luego me ataron y me prohibieron que les mire la cara, dos hicieron a cara descubierta y otro tenía quepis, me llevaron una mochila que contenía dinero en efectivo, aproximadamente de cinco millones de pesos argentino, dos mil quinientos dólares, seiscientos euros, tres aparatos celulares (Samsung modelo A50, color rojo, Samsung, modelo M30, color rosado y Samsung modelo M30 color bordo), una cadena de plata, un anillo de oro, además de documentos varios”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima dijo que los tres llegaron a bordo de un automóvil de la marca Toyota tipo Premio, color bordó, con matrícula AAGM 701 Py.

Incendiaron el vehículo

El jefe de Investigaciones de Ñeembucú, comisario Hernán Zárate, comentó que los delincuentes incendiaron el automóvil de color bordó a dos mil metros aproximadamente del lugar del hecho, sobre la ruta circunvalación y entrada camino a la compañía Boquerón, y que presumiblemente abordaron otro vehículo para darse a la fuga.

Explicó que luego de ser verificado el automóvil incinerado se pudo corroborar que se trata de un Toyota modelo premio color bordo, chasis ZZT2400005598, que fue denunciado como hurtado en fecha 20/02/24, por la Sra. Noelia Elizabeth Cañiza, en el departamento de Alto Paraná, y que la matrícula AAGM 701 Py corresponde a un automóvil de la marca Toyota modelo IST, cuya matrícula fue denunciada como extraviada por Miguela Cardozo Cuenca.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Erika Encina, quien se constituyó en el lugar del hecho siendo la 1:20, posteriormente se trasladaron hasta la ruta circunvalación y camino a la compañía Boquerón, lugar donde fue incinerado el vehículo.