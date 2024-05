Mario Ferreiro presentó denuncia por cajoneo de caso “asado paper”

Guillermo Ferreiro, abogado de Mario Ferreiro, explicó que este jueves presentaron en la Inspectoría General de la Fiscalía General del Estado una denuncia contra personas innominadas, pero apunta al cajoneo que tiene hace cuatro años una causa contra los supuestos implicados en el caso que llevó al exintendente de Asunción a ser imputado en el 2020 por supuesta lesión de confianza y tráfico de influencias en el caso conocido mediáticamente como “caja paralela”. Finalmente, el 26 de diciembre del año pasado, fue absuelto de culpa y pena. El 19 de diciembre de 2019 se había allanado la municipalidad capitalina.

El abogado recordó que desde ese momento se crearon mentiras contra su defendido y que todo fue montado. Como antecedente agregó que se divulgó un audio en el que se escuchó como supuestamente se orquestó el plan para manchar la imagen del entonces intendente. Además, varias publicaciones periodísticas con chats de Whatsap sobre ese mismo operativo.

En base a estas situaciones y a la par de que Guillermo debía defender a su tío, denunciaron a personas que aseguran estar involucradas: el exministro de Emergencia Nacional, Camilo Soares, el ciberactvista Alfredo Guachiré, Francisco Florentín y a la fiscala de la causa que terminó siendo Stella Marys Cano. Ferreiro aseguró que hubo declaraciones falsas de testigos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mario Ferreiro amplía denuncia por caso “asado de fin de semana” e incluye a Cartes, Samaniego y Centurión

Pasaron cinco fiscales e investigación de la denuncia sigue sin avanzar

Ferreiro reclamó que pasaron varios fiscales en cuatro años y la denuncia que incluso fue ampliada el año pasado, sigue sin avances investigativos. En la denuncia también figura el expresidente Horacio Cartes, el actual senador Arnaldo Samaniego, y actual diputado Daniel Centurión.

Concrectamente, el representante legal del ahora nuevamente periodista, pide que se extraigan los datos de los teléfonos de los denunciados. “No investigan los sobornos, alteración de pruebas y la fasificación de actas”, manifestó. La Inspectoría de la FGE investiga procedimientos de agentes fiscales.

Los fiscales que pasaron por esta causa fueron Miguel Said, Juan Ledesma, Josefina Aguemo, Natalia Silva y Osmar Legal. Actualmente está Verónica Valdez. Ferreiro le preguntó a cada uno por qué no avanzaron y la respuesta era que no tenían tiempo de leer la denuncia. Lo mismo le respondió la fiscala actual.

De seguir cajoneada la causa, Ferreiro presentaría una demanda internacional y multimillonaria contra la exfiscala general Sandra Quiñónez y el actual jefe del Ministerio Público, Emiliano Rolón.