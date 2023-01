Trama en Asunción es una bomba de tiempo que puede seguir estallando, dice Mario Ferreiro

Luego del destape de la trama judicial que revela la operación contra el exjefe comunal de Asunción, Mario Ferreiro, para que renuncie el cargo, el mismo se muestra impresionado con los datos revelados en los últimos días. “Ahora sabemos exactamente cómo se operó el plan. Y esto revela elementos que yo sinceramente no sostenía los detalles, aunque sí suponía”, manifestó el comunicador.

Lea más: Abdo Benítez sabía de trama en Asunción y dejó que ocurra, afirma Ferreiro

Aseveró que la pesadilla se inició aproximadamente en el 2017 y recuerda que en ese entonces, ese relato que se generó para sacarlo de su puesto hizo mucho daño.

Recordó además que en el 2020, se entiende que hubo otra situación cuando Camilo en un audio habla de sus conversaciones con Horacio Cartes y habla de operación masacre, además de plata o plomo. “Nosotros presentamos eso incluso a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez; sin embargo, no pasó nada y no se consiguió ningún aspecto de la denuncia”, lamentó.

Lea más: Pidieron a Cartes que protegiera a la fiscala de la trama en Asunción

Se revela la complicidad del Ministeiro Público

Manifestó que fue a juicio, soportó todo este proceso; sin embargo, “ahora como parte de un dispositivo telefónico, entregado por el propio Soares, nos comemos toda parte de la trama y todavía faltan más cosas”, subrayó.

Ante la falta de credibilidad que se generó por el Ministerio Público, el abogado Guillermo Ferreiro presentó hoy ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) una denuncia contra la fiscal Stella Marys Cano. “Y lo hará mañana ante la fiscalía. Puede ser que no pase nada, pero hay que dejar el precedente. Cuando venga un viento de cambio en la Fiscalía, que será muy pronto, habrá otra impronta para ir a fondo con este tema”, sentenció el exintendente.

Lea más: Trama para renuncia de Ferreiro: Nenecho asegura que “no sabía nada”

Es un mecanismo que seguirá si no se patea la mesa

En ese sentido, ahora están apareciendo más denuncias del caso, según señaló. “Yo no quiero ni personalizar, porque realmente es un mecanismo, es un sistema que seguirá empleando si no se patea la mesa. Nunca tuvimos tanta evidencia. No es que se filtró, esto es un regalo que nunca se tuvo, pero no puede quedar así”, expresó.

Ferreiro señaló que este problema es de ellos porque no saben qué hay más. “Es una bomba de tiempo que puede seguir estallando. Por eso es importante la intervención del Jurado de Enjuiciamiento, la Fiscalía, la Corte y los gremios que están callados”, mencionó.