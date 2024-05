Queman casi 1.000 kilos de cocaína incautados en el aeropuerto

Altas autoridades antidrogas y del Ministerio del Interior participaron hoy de la quema de 976 kilos de cocaína en el predio de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en la zona de Chaco’i. La droga destruida fue producto de la incautación del 3 de mayo, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El procedimiento fue encabezado por la Unidad de Inteligencia de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los paquetes de droga estaban ocultos dentro de un cargamento de almidón que iba a ser enviado vía aérea a Holanda. Según el comandante de la Policía, Carlos Benítez, la pérdida para el crimen organizado fue de aproximadamente 35 millones de dólares.

Cocaína entraría por el Chaco

El ministro del Interior, Enrique Riera, participó de la quema y señaló que esta droga no se origina en nuestro país. “El Paraguay no produce un gramo de coca, no dan las condiciones, esto viene de países del Norte, de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia... siempre dije que estamos ‘arco libre’ en el Chaco, tenemos 1.500 pistas clandestinas”, enfatizó.

En ese sentido, adelantó que están viendo planes para destruir esas pistas y ver cómo controlar dicha vía. Además, indicó que deben trabajar fuertemente en los puertos privados y aseguró que en administraciones anteriores se retiraron los escáneres de control, que recién ahora están siendo de vuelta utilizados.

“Ahora están todos restablecidos, vamos a aumentar los escáneres, se comprarán radares, aviones, y la Policía se seguirá fortaleciendo”, indicó sobre los ejes de trabajo en contra del narcotráfico y del crimen organizado.

