Reconstruyen accidente fatal en el que estuvo involucrado sobrino político de concejal de Luque

La reconstrucción del accidente por el que fue imputado por supuesto homicidio culposo Walter Ramón Kailar Orué, de 35 años, se realizó hoy por los peritos del laboratorio forense del Ministerio Público.

El accidente ocurrió el 17 de febrero pasado, a las 5:55, donde el procesado es señalado como el que ocasionó un triple choque sobre la avenida General Aquino a la altura de la calle Sauce, ciudad de Luque, donde perdió la vida Hugo Marcial Rodas Samudio, a causa de un traumatismo de cráneo-encefálico cerrado.

Para la reconstrucción se guiaron por la imputación fiscal, la que indica que el conductor estaba al mando de una camioneta de la marca Jeep modelo Gran Cherokee Laredo, de color negro, con la que realizó un giro a la izquierda en la intersección de la avenida General Aquino y la calle Sauce, e impactó con la camioneta Toyota modelo Fortuner de color blanco, en la que iba Francisco Ramón Cano Marín junto a su esposa y el hijo menor de edad, con dirección hacia la ciudad de Asunción.

Reconstrucción de accidente fatal en Luque

Debido a la alta velocidad con la que realizó el giro, también impactó contra la motocicleta guiada por Hugo Marcial Rodas Samudio, quien estaba acompañado de su novia, María Belén López Benítez. A causal del fuerte choque, el motociclista murió de manera instantánea y su pareja sufrió varias heridas. El conductor que causó el triple choque fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó como resultado 0,938 mg/l de alcohol. A raíz de esto fue imputado y el juez penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, ordenó su prisión preventiva.

Accidente fatal en Luque: pericia se entregará en 15 días

Según la fiscala Sophia Galeano, quien lleva ahora la causa tras la recusación presentada contra el fiscal Francisco Torres, el perito forense entregaría su informe en un plazo de 15 días y recordó que la fecha para presentar el requerimiento conclusivo es del 17 de agosto de 2024.

“Cuando hay un accidente de tránsito con derivación fatal, nosotros pues somos abogados y tenemos ciertos conocimientos, pero existen ciertos conocimientos más específicos que solamente ya un profesional dotado de la expertise es el que puede darnos una versión de cómo en realidad se dieron los hechos, por más que de repente está a simple vista uno ya se da cuenta”, explicó sobre el procedimiento.

Accidente fatal en Luque: Fiscala niega presión política

También fue consultada sobre la posible injerencia política en la causa, considerando que el imputado es sobrino político del concejal de Luque Ramón Servín, y sobre cómo podría influir eso en la investigación.

“La carpeta está conmigo hace dos meses, a mí nunca me llamó nadie, nunca vino nadie, ni siquiera ellos se presentaron. La carpeta yo estoy haciendo mis diligencias y a mí nadie no me llamó, no me dijo, no me pidió nada, no sé por qué habrá dicho y desconozco la situación”, respondió ante los cuestionamientos del abogado de la viuda, que habla de una supuesta injerencia política en la causa.

Accidente fatal en Luque: supuestas irregularidades denunciadas

Uno de los puntos denunciados por parte de la querella de los dos afectados, es que, por ejemplo, el lunes 19 de febrero, 2 días después del hecho, el magistrado hizo lugar a un pedido del abogado Hugo Sosa Pasmor y otorgó a Kailar Orue el arresto domiciliario, con permiso para trabajar de lunes a viernes, desde las 6:00 hasta las 20:00.

También la abogada Carolina Duarte, representante de Francisco Cano Marín, la otra víctima del triple choque, afirmó que supuestamente el concejal colorado de Luque Ramón Servín está operando en la Justicia para beneficiar a Walter Kailar, ya que este es yerno de su hermana y funcionario de la Municipalidad de Luque, donde en realidad es un “planillero”, según la denuncia.

También criticó que al momento del choque, Kailar no tenía ni la habilitación del vehículo ni su registro de conducir, pero el fiscal no le pidió estos documentos.