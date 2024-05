Narco-influencer detenido: buscan inmueble para evitar la prisión

El influencer Fernando Agustín Rodríguez Gerula (24), quien fue detenido ayer por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) al ser sospechoso de vender éxtasis, MDMA, conocido como “champán rosado”, tendría prisión preventiva como medida cautelar, debido a que no tiene ciudadanía paraguaya, según dijo su abogado Diego Lansac.

“Lo más probable es que le den prisión preventiva porque este muchacho, si bien es cierto, hace cuatro años está en Paraguay, no tiene la documentación paraguaya y no tiene ningún arraigo como para que se someta al proceso. Ahora estamos trabajando en conseguir algún inmueble, una fianza real que nos permita garantizar al juzgado y la Fiscalía, el sometimiento de Fernando en una situación menos gravosa que la prisión preventiva”, dijo.

El “MDMA champán”, conocido también en las calles como “champán rosado”, es un éxtasis potente, que a su vez deriva de la anfetamina modificada. Esta droga se vende en forma de cristal o polvo y su costo es bastante alto. Durante el allanamiento, los agentes encontraron esta droga y dinero en efectivo en la residencia de Rodríguez Gerula.

Argentino vino a Paraguay por situación económica

Según dijo Diego Lansac, abogado de Rodríguez Gerula, su cliente vino a Paraguay debido a la difícil situación económica que se vivía en Argentina.

“Del porqué vino acá, me imagino que por la situación de Argentina, acá hay mejores oportunidades laborales. Él me manifiesta, o manifiesta que tiene varios alumnos, que es personal trainer, y que también trabaja con marcas como influencer con esta nueva profesión de influencer”, afirmó en una entrevista con radio 1020 AM.