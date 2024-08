Para jurista, nueva medida de verificar pasajeros en buses es irregular y no se sostendrá en el tiempo

El abogado Jorge Rolón Luna opinó que la nueva medida impulsada por la Policía Nacional, que pretende abordar los buses y verificar a los pasajeros, no es sostenible en el tiempo. Advirtió además que es irregular “demorar”, a una persona por no portar su cédula y que de hecho la “demora” no existe constitucionalmente.