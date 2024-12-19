Esta es la alerta de Biggie sobre el intento de estafa que circula en WhatsApp

Vía redes sociales, la cadena Biggie Express emitió un comunicado sobre un intento de estafa que se divulga principalmente mediante WhatsApp. Durante el último mes del año circulan masivamente otros mensajes de supuestos “regalos” de empresas aunque estos corresponden a engaños con fines delictivos por parte de desconocidos.