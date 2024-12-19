Policiales

Esta es la alerta de Biggie sobre el intento de estafa que circula en WhatsApp

Vía redes sociales, la cadena Biggie Express emitió un comunicado sobre un intento de estafa que se divulga principalmente mediante WhatsApp. Durante el último mes del año circulan masivamente otros mensajes de supuestos “regalos” de empresas aunque estos corresponden a engaños con fines delictivos por parte de desconocidos.

19 de diciembre de 2024 - 16:26
Imagen ilustrativa: una sucursal de Biggie.

“Recibe un regalo de Navidad al azar” dice parte de un mensaje que se reenvía prácticamente sin parar en los grupos de WhatsApp, esto supuestamente bajo el nombre de Biggie S.A. Ante esto, la empresa emitió un comunicado donde alertó que esto corresponde a un intento de estafa.

“Comunicamos que el link que se encuentra circulando por medio de Whatsapp no corresponde a un sorteo realizado por Biggie S.A. Instamos a la ciudadanía no ingresar al link ni proporcionar datos personales, ya que podría tratarse sobre un mecanismo de estafa y fraude”, detallan.

Alerta de estafa emitida por Biggie.
Alerta de estafa emitida por Biggie.

Este tipo de práctica tiende a tener un “auge” durante diciembre justamente porque los delincuentes aprovechan las fiestas de fin de año para engañar a las personas sobre supuestos sorteos o regalos de distintas empresas aunque la verdadera intención es acceder a datos privados.

Recomendación intentos de estafa

La principal recomendación es que de ninguna manera se ingrese a un enlace que parezca sospechoso y en caso de alguna duda sobre el origen del mensaje, otro consejo es verificar las páginas oficiales o redes sociales de la empresa mencionada para verificar la existencia de algún supuesto premio o promoción.

