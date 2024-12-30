¡Alerta de hackers!: advierten sobre robos de cuentas de WhatsApp

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, denunció en su cuenta de X que personas desconocidas utilizaron su identidad para intentar robar cuentas de WhatsApp, por lo que la Policía Nacional activó una alerta para advertir a la ciudadanía de esta modalidad en la que utilizan imágenes y nombres de autoridades nacionales o personas famosas para hacerse con las cuentas de la red social de sus víctimas.

“Estaban usando su imagen con un número de teléfono y estaban pidiendo plata también a sus allegados, a sus familiares, a sus conocidos. En este caso no vulneraron la cuenta de su red social, sino usan su fotografía con otro número, pero ese número vos podés darle una máscara con el nombre de la persona, y cuando recibís el mensaje, vas a ver el nombre, no vas a ver el número”, explicó el comisario Diosnel Alarcón, de delitos informáticos de la policía.

Dijo que los ciberdelincuentes están usando imágenes de personas conocidas, de medios periodísticos, de personas que trabajan en el Gobierno, inclusive de muchas personas que tienen la posibilidad de que alguien le contacte y quiera cumplir su pedido, que tenga algún cargo ejecutivo, ya sea privado o del Estado.

“Es nuestra vida hoy (el teléfono), si vamos a darle valor a ese aparatito que tenemos, somos todos millonarios, porque si vas a ponerle en monedas eso que tenés, a lo mejor tu álbum fotográfico te puede costar millones si es que se te roba y querés recuperar, entonces hay que darle el valor que se merece hoy en día estos dispositivos, y para ello hay que darle seguridad”, señaló.



Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hackeo al MEC: esto pidieron los ciberdelincuentes como “rescate”

Piden a la ciudadanía tener cuidado

El comisario pidió y alertó a la ciudadanía para que tengan cuidado con este tipo de técnica que usan los ciberdelincuentes para robar datos y hasta dinero a las víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Siempre hago un paralelismo, si en mi casa yo tengo cosas que cuidar, por eso pongo cerca eléctrica, por eso pongo doble cerradura, pero mi teléfono tengo abierto, al final la seguridad no es tan efectiva”, concluyó en entrevista con Radio Ñandutí.