Así respondió el papá de bebé robada a acusaciones de la mujer detenida

Natalia González, la argentina detenida por el robo de una bebé en el Hospital de Barrio Obrero, aseguró que el papá de la pequeña planeó el hecho. No quiso dar a conocer el objetivo, pero afirmó que el joven padre le prometió el pago de G. 1.000.000 por entregar a la bebé a un hombre en Nanawa.

El padre, Isaías Coronel, contó que se había enterado de las acusaciones a través de su madre, pues él estaba trabajando. “Me llamó y me dijo que me estaban buscando y que venga a dar la cara”, relató.

Lea más: Rescate de bebé robada en Hospital de Barrio Obrero: el “paso por paso” del operativo

Negó categóricamente haber formado parte del plan. “¿Cómo pio yo voy a hacer eso por mi propia hija? (sic)“, destacó el joven desde el hospital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que no le conoce a la ciudadana argentina y que ni siquiera recuerda haberla visto ayer en el hospital, antes del hecho.

Pone celular a disposición y asegura no tener el dinero que dice la detenida

La detenida aseguró ante la prensa que mantuvo contacto telefónico con el “papá” para planificar el hecho, por lo que el joven resaltó que su celular está a disposición para las investigaciones que sean necesarias.

Lea más: Video: cae en Nanawa mujer que robó una bebé y recuperan a la niña

“Ojalá y me pidan mi teléfono y le voy a dar para que revisen todo”, manifestó.

Indicó que aún no se acercaron los investigadores para conversar con él, pero que seguramente lo harán en el transcurso del día.

En cuanto al monto que dice la acusada que supuestamente le prometió por llevarse a la bebé, dijo que con una risa nerviosa que él no tiene esa suma de dinero. Relató que apenas gana el jornal mínimo vigente.

“Apenas gano G. 110.000 por día piko voy a tener G. 1.000.000 (sic)″, declaró en entrevista para la Mega TV.

Finalmente, dijo que no tiene familiares ni conocidos en Argentina y que él ni siquiera sabía que ayer iba a nacer su bebé. “Yo estaba trabajando, me dijeron nomás que venga al hospital y después de mi trabajo vine y ya nació”, contó.