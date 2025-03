Violento asalto en Ypané: mujer fue embestida por delincuentes y le roban motocicleta

Elizabeth Prieto denunció haber sido víctima de un violento asalto en la madrugada del martes, cuando retornaba de su trabajo en la Colonia Thompson, Ypané.

La mujer fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, quienes la embistieron por la rueda trasera de su biciclo, provocando que cayera al suelo y sufriera un golpe en la cabeza contra el cordón de la vereda.

Uno de los asaltantes descendió del vehículo y tomó la motocicleta de la víctima, mientras que el otro la abordó para sustraerle la mochila que llevaba consigo, mientras estaba tirada en el suelo.

Prieto quedó completamente en shock por el incidente, y minutos después, un motociclista que pasaba por el lugar la auxiliaba y la trasladaba hasta la Comisaría 25° de Ytororó.

Impotencia e indignación

“Como ciudadana siento tanta impotencia, porque aquí no tenemos seguridad, no tenemos transporte público, y al salir de nuestras casas no tenemos ninguna garantía de seguridad”, expresó la mujer visiblemente afectada por la situación.

La víctima de este asalto no solo perdió su medio de transporte, sino también objetos personales y documentos importantes, lo que la deja sin su sustento.

“Me quitaron todo, lo único que no me quitaron fue la vida, tal vez si me resistía, hasta eso iba a perder”, lamentó Prieto, quien clama por respuestas de las autoridades.

En su denuncia, la mujer señaló su indignación por la situación de inseguridad en la zona, que ya alcanzó niveles insostenibles. “A las autoridades no les importa el ciudadano”, concluyó.