Buscan a “Mata Gallo”, hijo de Armando Javier Rotela, por homicidio en la Chacarita

El sospechoso es Fernando Javier Rotela Sanabria (18), alias "Mata Gallo“, quien es el hijo mayor de Armando Javier Rotela Ayala (42), quien por su parte cumple tres condenas de 27 años, 8 años y 30 años en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Según el departamento de Homicidios de la Policía Nacional, Mata Gallo sería el autor del asesinato de Ulises Martín Caballero Gómez (25), alias Mamber, ocurrido a las 19:04 del sábado 21 de diciembre de 2024 en uno de los pasillos del sector San Felipe del barrio Chacarita de Asunción.

Un informe enviado a la fiscala de Asunción, Teresa María Encarnación Sosa Laconich, sitúa a Mata Gallo en la escena del crimen e incluso detalla que el supuesto asesino llegó al lugar en un vehículo de Bolt, cuyo conductor supuestamente lo identificó plenamente.

De hecho, policías de la comisaría 5ª de Asunción ya habían declarado públicamente luego del homicidio, que hubo varios testigos presenciales que reconocieron como el autor al hijo de Armando Javier Rotela.

La investigación policial estableció que Mata Gallo mató a Mamber supuestamente porque este último efectuó disparos cerca de la casa de los familiares de Rotela, siempre en el sector San Felipe de la Chacarita, a las 00:03 de aquel mismo sábado 21 de diciembre del año pasado.

Coincidentemente, después del atentado, el propio Mata Gallo subió a su cuenta de TikTok el video de la balacera acompañado de la frase “La casa de mi familia se respeta”.

“Frente a todo el mundo lo maté”

Según los testigos y familiares de Mamber, este tenía en brazos a su hija de un año cuando fue baleado a traición por Mata Gallo.

De hecho, en mensajes enviados a través de Instagram, la novia de Mamber le reclamó a Mata Gallo “por qué piko así frente a mi bebé” y también le escribió que “lo más doloroso es que le hiciste frente a mi bebé”.

El que sería Fernando Javier Rotela Sanabria, alias Mata Gallo, contestó con audios los reclamos de la viuda de su víctima.

Lejos de negar el hecho, se jactó del homicidio y explicó por qué lo hizo, pero sí rechazó haber puesto en riesgo a la criatura.

Mata Gallo: “Yo no soy un psicópata”

“Yo no soy un psicópata, ni nada de eso, como para andar tocando a una criatura. Mienten esos que dicen eso. Mienten. Yo no soy cobarde, señorita. No voy a hacer a escondidas las cosas. Yo siempre voy de frente. Frente a todo el mundo lo maté. Para que se sepa luego quién lo hizo. No voy a hacer eso a traición. No voy a andar escondiendo su cuerpo, ni cosas así. Hay muchos que hacen así, pero yo no”, le dijo el que sería Mata Gallo a la novia de Mamber, según los audios difundidos por la familia del fallecido y que fueron entregados a los investigadores.

“Mentira es que fue frente a su hija. A esa nena le agarró una chica, le alzó upa y se la llevó a una casa. Y ahí recién yo me fui hacia él y pasó lo que pasó. Le podés preguntar a quién quieras ahí. Todos vieron cómo fue. Mi hermano, por ejemplo. Él también vio y te puede confirmar lo que pasó”, prosiguió el supuesto homicida.

“Muchas cosas malas también hizo”, dijo el hijo de Armando Rotela a la viuda

Sobre el motivo del crimen, Mata Gallo brindó la siguiente explicación a la viuda.

“Yo le dije bien, pero igual ofendió a mi familia. Dos a tres veces amenazó a mi familia. Disparó contra ellos. Él no te contaba nomás lo que hacía, como vos eras su señora. Como que te quería y te respetaba. Pero muchas cosas malas también hizo”.

El tal Mata Gallo, en otro momento, incluso hizo reflexiones sobre la vida que llevaba su víctima Mamber.

“Vos sabés bien con qué clase de tipo te metiste. Vos sabés bien que los bandidos tienen solo dos caminos asegurados: muerte o prisión. Uno de los dos nomás. Vos sabés con qué clase de tipo te estabas metiendo. Y ahora te toca pagar las consecuencias de esto”, señaló el que sería el hijo de Armando Javier Rotela.

No tiene orden de captura

La Policía Nacional reveló que Fernando Javier Rotela Sanabria, alias Mata Gallo, aún no tiene captura por el homicidio de Ulises Martín Caballero Gómez, alias Mamber.

Los uniformados sí aclararon que ellos presentaron el resultado de su investigación a la fiscala Teresa Sosa, en la que se sugiere la detención preventiva del sospechoso y el allanamiento de su casa situada en el asentamiento 24 de Junio de San Lorenzo, que es de donde supuestamente partió para ir a cometer el asesinato en la Chacarita.

Captura de su tío Óscar Rotela

La investigación contra Fernando Javier Rotela Sanabria, alias Mata Gallo, fue desempolvada luego de la captura de su tío, Óscar Rotela (42), quien es otro de los fundadores del Clan Rotela.

Óscar Rotela cayó el 13 de marzo pasado en su casa del asentamiento 24 de Junio de San Lorenzo y ahora está encerrado con su primo Armando Javier Rotela Ayala en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada.