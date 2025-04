Dueña de joyería relató cómo le asaltaron y reveló sus sospechas

Cerca de las 19:00 de ayer, Liz Benítez, dueña de una joyería, estaba llegando en su vehículo a su vivienda, ubicada en el barrio Valle Apu’a de Lambaré. Cuando se disponía a ingresar, fue víctima de asalto.

El hecho quedó registrado en una cámara de circuito cerrado de televisión (CCTV) ubicada en la zona.

Las imágenes revelan cuando un automóvil de color plata le intercepta y le cierra el paso a la víctima, que circulaba en su vehículo de color blanco. Tres delincuentes descienden y, tras abordarla, se llevan bolsones con joyas que son de su local comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, los delincuentes abandonaron el vehículo que utilizaron en el atraco, que habrían obtenido mediante un robo.

Lea más: Asalto en Capiatá: delincuentes armados roban motocicleta

Intentó huir, pero le dispararon

La víctima relató esta mañana ante NPY que los criminales portaban armas largas, pasamontañas, chalecos antibalas y hasta guantes.

Contó que efectuaron un primer disparo para intimidarla y luego la abordaron, llevándose sus artículos de valor.

Prosiguió relatando que intentó huir de los delincuentes, pero estos realizaron un segundo disparo contra su vehículo para alzarse con la mercadería que transportaba.

“Grité, pedí auxilio, intenté resistirme, correr y por eso hicieron los disparos, y le dispararon a mi vehículo”, comentó.

Asalto con información de antemano

Benítez resaltó que “no fue un asalto normal”, ya que dijo que los criminales en todo momento le solicitaron que entregue los bolsones que transportaba, lo que la hace presumir que estos sabían de antemano que en el interior había joyas y que ella las llevaba a su casa para resguardarlas.

También destacó que los delincuentes se alzaron hasta con los casquillos de los disparos para no dejar evidencia alguna.

No es la primera vez

Lamentó que no es la primera vez que su familia, dedicada a la venta de joyas, sea víctima de delincuentes. Hace siete años sufrieron un violento asalto en el que su padre recibió un balazo y su madre sufrió una herida en la cabeza.

“Hace siete años estábamos en la misma situación que hoy. Un delincuente murió, otro está en la cárcel. No sabemos quién pudo haber sido, hay muchos sospechosos: gente de mi entorno que conocía muy bien mi movimiento y me calculó durante meses”, declaró.

“No fue un asalto simple, porque fue uno tipo comando. No fue improvisado: ellos me esperaron, salieron al paso, se bajaron y después retrocedieron el vehículo y tiran los bolsones en los que venían las mercaderías; como quise correr, dispararon contra el vehículo para que no pudieron seguirles”, continuó.

Insistió en que los delincuentes manejaban con precisión la información sobre sus movimientos. “Después de siete años nos vuelven a asaltar y esta vez me agarraron sola. Justo, coincidencia no crea que sea, pero eligieron un día en que había poco movimiento, en que la Policía estaba cubriendo dos eventos deportivos grandes. Calcularon muy bien todo y sabían de mis movimientos”, dijo.

Lea más: Violento asalto en San Antonio: Moto Bolt y pasajero baleados por delincuentes

Importante perjuicio económico

Benítez detalló que el perjuicio económico que sufrió es de entre G. 80 y 100 millones. Comentó que incluso le robaron sus pertenencias personales, entre estas sus documentos de identidad y sus tarjetas bancarias.

Afirmó que tras este hecho les costará reponerse, pero que prevén mantenerse con la joyería a pesar de la inseguridad.

“Hay que seguir trabajando, yo no voy a salir a asaltar ni matar para sobrevivir. La gente que no quiere trabajar hace eso. No es fácil el día a día, pero si uno se pone las pilas puede trabajar, no es necesario robar ni salir a asaltar”, resaltó.

Reveló también que unos colegas hace unos meses también fueron víctimas de un asalto en joyería.