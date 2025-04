Tiroteo en San Lorenzo: ¿cuál sería el trasfondo?

Un tiroteo se registró esta madrugada frente al bar “Puerto Chop” de San Lorenzo. Resultaron heridas cuatro personas, entre ellas el atacante y dos víctimas colaterales, según informó la Policía.

El jefe de Investigaciones de Central, comisario Flaminio Quinteros, reveló que se presume que sería un ataque por cuestiones de territorio para comercialización de drogas, considerando que el objetivo de los atacantes tiene antecedentes por microtráfico.

“Por el momento, podemos presumir que sería un problema de microtraficantes, teniendo en cuenta el antecedente del atacado. Son las presunciones preliminares que tenemos por el momento. A medida que vaya avanzando la investigación, vamos a tener más claro el fondo de la cuestión que llevó a este enfrentamiento”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Joven fallece tras balacera en la Chacarita

Tiroteo frontal en medio de una multitud

Imágenes de circuito cerrado de televisión (CCTV) captaron el tiroteo: se ve que en un automóvil llegan, aparentemente, tres personas, una de las cuales -un hombre que estaba en el asiento de acompañante- desciende, mientras otro lo intenta desde una de las puertas traseras.

El que bajó inmediatamente ejecutó disparos contra su objetivo, quien respondió también a balazos, dándose un enfrentamiento frontal. En medio del tiroteo, una multitud intentaba escapar de los proyectiles cruzados.

Atacante está grave

El atacante que ejecutó los disparos fue identificado como Diego Luis Cáceres Maqueda (28), sin antecedentes, quien será intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Trauma tras presentar un estado de salud grave, según informó el comisario Quinteros.

Añadió que el objetivo de los atacantes, César Jonathan Denis Díaz (32), está internado también en el Hospital de Trauma, pero no reviste gravedad. Este cuenta con arresto domiciliario por transgresión de la Ley 1.340 sobre tráfico de drogas.

Lea más: Balacera por rivalidad en La Chacarita dejó dos heridos

Por otro lado, las otras víctimas colaterales, un guardia de seguridad y una mujer que no tenía nada que ver con los protagonistas del tiroteo, se encuentran fuera de peligro, de acuerdo al reporte del jefe policial.

Quinteros señaló que no se tienen datos sobre los demás atacantes que iban en el vehículo. Así también, indicó que hasta la fecha no se halló dicho automóvil, un Toyota New Vitz color plata.