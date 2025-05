Video: imputan a exfuncionario del hospital regional y a una mujer por hurto de 10 cajas de suero en Concepción

El supuesto hurto ocurrió el 19 de setiembre de 2024 a las 19:10 cuando una camioneta Mitsubishi con chapa FAD 827 ingresa a la zona cerca a la farmacia del hospital regional de Concepción, luego se ve que una mujer, identificada como Lourdes Encina Roda, de 42 años, ingresa hasta la farmacia.

Posteriormente, ya sale con dos cajas de suero que lo lleva hasta el vehículo, detrás de ella se ve a Enzo Martín Pérez Núñez, de 27 años, quien trabaja en la farmacia del hospital, también llevando dos cajas de suero hasta la camioneta.

Esta acción la intentaron repetir rápidamente, pero la presencia de funcionarios del nosocomio se los impidió, según se puede observar en las imágenes del circuito cerrado. Según la denuncia, se hurtaron un total de 10 cajas, cada una contiene 10 unidades de suero.

Luego de la investigación se pudo determinar la identidad del hombre y la mujer a quienes se les ve trasladando las cajas desde la farmacia del hospital hasta la camioneta de la marca Mitsubishi, donde permanecía una persona que condujo el rodado.

Supuestamente, para retirar las cajas, una médica, que trabaja en el hospital regional de Concepción, habría firmado una orden.

Este no sería el único caso que involucra a Lourdes Encina Roda, quien presuntamente en otras ocasiones había retirado medicamentos de la farmacia del hospital, utilizando el mismo procedimiento. No se descarta que exista un esquema para el hurto de medicamentos del hospital regional de Concepción y este no sería un hecho aislado.

Supuestamente, Encina Roda era amiga de la esposa del dueño de la camioneta en la cual se cargaron las cajas de suero.

Camioneta presentada

Este domingo el propietario de la camioneta presentó el vehículo en la sede del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, regional Concepción.